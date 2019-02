Brexit: Forchheimer Studentin erlebt die Krise vor Ort

"Krise verursacht und aus dem Staub gemacht": Recherche in Cambridge - 13.02.2019 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Ansprechen? Thema lieber vermeiden? Es ist gar nicht so einfach, über den Brexit zu reden, erfuhr Anna-Sophie Humer-Hager. Die junge Forchheimerin studiert in Würzburg Politik und Anglistik und hat derzeit die Chance eines Erasmus-Jahres in Cambridge, wo sie hautnah die angespannten Gemüter Großbritanniens erleben kann.

Anna-Sophie Humer-Hager hat am Wolfson College in der Universitätsstadt Cambridge ein Erasmus-Stipendium. Die Europäische Union wird dort auch unter Studenten durchaus zwiespältig bewertet. © Humer-Hager



Eigentlich studiere ich Anglistik und Politikwissenschaft in Würzburg, aber zurzeit bin ich an der Universität Cambridge, etwa eine Autostunde nördlich von London entfernt. Cambridge ist ausgesprochen international, unter anderem, weil die Universität den Ruf genießt, zu den besten der Welt zu gehören. Studierende aus mehr als 120 Ländern lernen hier, etwa 13 Prozent der jungen Leute kommen aus der Europäischen Union.

Vor allem auch für die über 600 Deutschen, die weiterhin in den nächsten Jahren in Cambridge studieren wollen, spielt der Brexit deshalb eine besondere Rolle. Als ich wissen wollte, wie die Stimmung hier ist und nachfragte, bekam ich sehr unterschiedliche Antworten. Auch wenn die Befragten nicht die etwa 66 Millionen Briten vertreten können: Wieder einmal zeigt sich, dass die Komplexität des Brexits nicht erst bei einer Ja- oder Nein-Antwort problematisch wird, sondern bereits bei der Formulierung der Frage, was der Brexit überhaupt ist.

Anna-Sophie Humer-Hager. © Humer-Hager



„Spricht man in England über Politik?“, frage ich meinen Flur-Nachbarn Ben, 23 Jahre alt. Er lacht. „Na ja, an sich kannst Du schon danach fragen, aber wenn wir uns nicht einig sind, dann vermeiden wir lieber das Thema.“ Der Brexit polarisiert. Ben, der kurz vor seinem Abschluss in Politikwissenschaft steht, vertritt jene Meinung, die ich auch oft an der Uni in Würzburg gehört habe.

Eigentlich kann sich keiner so richtig vorstellen, dass Großbritannien tatsächlich die EU verlässt. Dazu kommt, dass auch niemand wirklich weiß, was denn jetzt genau passieren wird: Soft Brexit, Hard Brexit oder eine Frist-Verlängerung?

Für Ben steht fest, dass ein zweites Referendum, das seiner Meinung nach gegen die demokratische Entscheidung für den Brexit ginge, ein Fehler wäre: „Schon im Vorfeld ist die Debatte immer lauter geworden und fremdenfeindliche Äußerungen wurden salonfähig, aber niemand ist dieses Thema sachlich angegangen, es war viel zu emotional: ‚Du hast für den Brexit gestimmt? Dann musst du ein Idiot sein!‘ Das ist viel zu elitär.“

Christian, 23 Jahre, studiert Englisch und hat genau das getan. Er hat 2016 seine Stimme für „Leave“ abgegeben: „Ich sehe den Aufbau der EU sehr skeptisch“, sagt er. „Die unterschiedlichen Volkswirtschaften sind alle an den Euro gebunden. Deutschland produziert in Massen und Italien importiert, aber dadurch, dass der Markt reguliert ist, kann das nicht über die Währung ausgeglichen werden. Ich glaube auch, dass die nationalen Werte viel zu sehr variieren und die Leute sich viel mehr einer nationalen Identität verbunden fühlen. Es geht vor allem darum, die Kontrolle zurückzugewinnen. Das ist leichter auf einem kleinen Gebiet.“

Ich lasse anklingen, dass es momentan nicht so wirkt, als ob die britische Regierung durch den Brexit mehr Kontrolle bekommen hätte und Christian stimmt mir zu: „Das alles ist totales Chaos. Ich bin wütend darüber, wie unglaublich schlecht Premierministerin Theresa May den Brexit gehandhabt hat. Das Ganze ist eine Farce.“

Michael Hrebeniak, mein Studienkoordinator und Fellow, formuliert es drastischer: „Der Brexit ist eine Katastrophe für dieses Land.“

Müssen Studenten zahlen?

Er bezieht sich dabei allerdings nicht nur auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern die Tragweite der Brexit-Idee: „Dieser interne Kampf innerhalb der Konservativen Partei, die mit der xenophobischen (fremdenfeindlichen) Frage und Nationalismus besessen waren, hat sich in eine nationale Krise verwandelt und die Schuldigen haben sich aus dem Staub gemacht.“ Auf die Frage, wie sich die Universität darauf vorbereite, zuckt Hrebeniak mit den Achseln. „Wir kennen ja den Ausgang gar nicht. Klar ist, dass ein Stück Diversität verloren gehen wird. Natürlich werden sich immer noch Studenten aus Europa bewerben, aber die werden dann aus der finanziellen Oberschicht kommen.“

Mit dem Brexit könnten zukünftige Studenten aus der EU in die Kategorie „International“ fallen, die bis zu 50.000 Pfund Studiengebühren im Jahr zahlen müssen.

Auch das Erasmus-Programm, das mir die Möglichkeit gibt, hier ein Jahr ohne Studiengebühren zu studieren, ist ein von der EU gefördertes und ins Leben gerufenes Programm. Im kommenden Jahr wird es mit ungewissem Ausgang um eine Kooperation gehen.

Dazu Michael Hrebeniak: „Das Ganze ist wirtschaftlicher Suizid gepaart mit einem kulturellen Autismus. Es geht hier nicht mehr um den Willen zur Kooperation oder Freundschaft, sondern um rein finanzielle Interessen. Im Moment schäme ich mich, britisch zu sein.“

Anna-Sophie Humer-Hager