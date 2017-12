Briefkasten explodiert in Ebermannstadt

Polizei sucht weitere Zeugen - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Montag, 11. Dezember, ist in Ebermannstadt in der Franz-Dörrzapf-Straße ein Briefkasten explodiert.

Vermutlich wurde der Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Die Wucht der Explosion war so stark, dass der Briefkasten bis auf die andere Straßenseite (Franz-Dörrzapf-Straße) geschleudert wurde.

Eine Zeugin konnte vom Tatort einen schwarzen VW Golf feststellen, der ohne Licht in Richtung Pretzfeld fuhr. Der Schaden: etwa 35 Euro. Die Polizei bittet um weitere Hinweise, Telefon (09194) 73 880.

Wie die Polizeiinspektion Forchheim mitteilt, ist auch in Hallerndorf ein Briefkasten explodiert. Der Böller wurde am Dienstag, 12. Dezember, gegen 3.28 Uhr in der früh gezündet - und zwar in der Forchheimer Straße. Der Täter flüchtet mit dem Auto. Der Schaden hier beträgt etwa 50 Euro. Wer Hinweise geben kann, wendet sich in diesem Fall an die Forchheimer Polizei, Telefon (09191) 70 900.

nn