Brieftauben: in Kirchehrenbach gern gesehen

KIRCHEHRENBACH - Der Brieftaubenverein Walberla Kirchehrenbach hat die Meister des abgelaufenen Reisejahres 2016 im komplett gefüllten Vereinsheim geehrt.

Die Sieger des Brieftaubenvereins Walberla Kirchehrenbach präsentieren stolz ihre gewonnenen Pokale. © Foto: privat



An 17 Wochenenden von Mai bis September stehen die Züchter im Garten und blicken hoffnungsvoll in den Himmel, um die Ankunft ihrer Tauben zu erwarten. Ihre gefiederten Hochleistungssportler fliegen in der Regel zwischen 1400 und 1000 Meter pro Minute und das über Entfernungen von bis zu 700 Kilometer.

Der Endflug, der von einem Vorort von Paris aus gestartet wird, beträgt 630 Kilometer bis zum Heimatschlag. Erfolgreiche Tauben kommen so auf mehrere tausend Flugkilometer pro Saison.

In der Reisevereinigung Fränkische Schweiz sind 43 aktive Schläge gemeldet, davon neun aus Kirchehrenbach. Sie brachten zu den zwölf Flügen für die Alttauben 2498 Tiere an den Start und schafften eine Preisquote von 38,7 Prozent.

Die Kirchehrenbacher Züchter erreichten unter anderem folgende Ergebnisse: Die 2. RV-Meisterschaft, mit dem 1. und 2. ASS-Vogel die schnellsten Tauben, das 1. beste jährige Weibchen, die 1. Verbandsmeisterschaft auf RV-Ebene, die Bronze-Medaille und die Sportuhr des Verbandes.

Überregionale Erfolge

In der Fluggemeinschaft mit Forchheim/Heroldsbach, mit 70 aktiven Schlägen, konnte der 2. Platz errungen werden. Im Regionalverband Frankenland 752, in welchem 180 Schläge und rund 5000 Tauben konkurrieren, stellte Kirchehrenbach den 4. Meister, das 2. und 4. schnellste Männchen und das 5. beste Weibchen.

Die vereinsinterne Altflug-Meisterschaft (bei zwölf Flügen) der Kirchehrenbacher Züchter: Erster Altflugmeister wurde die aus den Züchtern Georg und Stefan Albert, Alfons und Sigrid Postler, Reinhard Böhm und Thorsten Peske bestehende Schlaggemeinschaft "Heugasse" mit 50 Preisen, vor Josef Hutzler (40 Preise), Bernd Hübschmann (38), der SG Mirsberger/Wölfel (38) und der SG Bernhard und Hilmar Gebhardt.

Die Jährigenmeisterschaft ging an die SG Heugasse ebenso wie die Weibchen- und die Generalmeisterschaft. Auch das bestgereiste Weibchen mit zehn Preisen (welches auch noch die bestgereiste jährige Taube im Verein ist), stellte diese erfolgreiche Züchtergemeinschaft. Das schnellste Männchen, das 2016 drei Mal 1. Wettflugsieger war, gehört Josef Hutzler.

In der RV Fränkische Schweiz wurden bei fünf Flügen 6281 Jungtauben an den Start gebracht, dabei kamen die Kirchehrenbacher Züchter auf die Erfolgsquote von 44,9 Prozent.

Es wurden die 1., 2,. 4., 5 und 9. RV-Meisterschaft errungen, die besten und schnellsten acht Jungtauben stammen alle aus Kirchehrenbach. Drei erste Konkurse (1. Preistauben) und zwei Bronze-Medaillen komplettierten den Triumph.

Die vereinsinterne Jungflugmeisterschaft sicherte sich die SG Heugasse mit 25 Preisen, gefolgt von Josef Hutzler (25), der SG Stefan und Jan Zimmermann (23), Bernd Hübschmann (22) und Bernhard und Hilmar Gebhardt (20 Preise).

Unter dem anerkennenden Beifall der anwesenden Züchterschaft fanden sämtliche Pokale, Urkunden und Stiftungen ihre Abnehmer.

