Briefwahl wird immer beliebter

Für eine gültige Stimmabgabe muss einiges beachtet werden - vor 19 Minuten

FORCHHEIM - Am 24. September keine Zeit für die zwei Kreuze am Wahlschein? Mit der Briefwahl können Wähler ihre Stimme schon vorher für den nächsten Bundestag abgeben. Doch dabei gilt es, einiges zu berücksichtigen.

Damit das Kreuz nicht verloren geht, gibt es einiges zu beachten. © Hans von Draminski



Damit das Kreuz nicht verloren geht, gibt es einiges zu beachten. Foto: Hans von Draminski



Rund 23 000 Wahlberechtigte gibt es in Forchheim. Davon wählen rund 6500 per Brief, schätzt Dieter Walda, Chef des Forchheimer Einwohnermeldeamtes, das sich um die Bundestagswahl kümmert. "Eine Zunahme der Briefwahl stellen wir von Wahl zu Wahl fest", erklärt Walda. "Diejenigen, die einmal per Brief gewählt haben, machen es immer", schätzt Walda die Motivation der Briefwähler ein.

Gerade bei der Kommunalwahl mit den vielen und großen Wahlzetteln, über die der Wähler Gemeinde-, Kreisräte, Landrat und Bürgermeister bestimmt, sei die Wahl von Zuhause aus beliebt. Für die Tage vor der Bundestagswahl bedeutet der Trend viel Arbeit für Walda und seine Kollegen. Die Beantragungen für die Briefwahl müssen überprüft, die Stimmzettel zum Versand vorbereitet werden. "In diesen Wochen haben wir drei Leute zur Verstärkung bei uns im Team", so Dieter Walda.

So beantragen Sie die Briefwahlunterlagen: mit der weißen Wahlbenachrichtigungskarte. "Vom Tag der Beantragung bis zu dem Tag, an dem die Stimmzettel im Briefkasten des Wähler ankommen, muss man mit vier Tagen rechnen", sagt Walda. Ergo: Unterlagen rechtzeitig beantragen, "spätestens am Wochenende vor der Wahl". Anschließend muss der Wähler die Briefwahlunterlagen an das Wahlamt zurücksenden.

Die Briefwahl kann über den Postweg — dann mit Briefmarke — beantragt werden. Persönlich können sich Wähler mit der Wahlbenachrichtigungskarte die Stimmzettel bei ihrer Kommune abholen.

Worauf Sie beim Versand der Stimmzettel achten müssen: Im roten Umschlag stecken Stimmzettel (im kleineren blauen Umschlag) und gesondert der weiße Zettel (Wahlschein), auf den der Briefwähler mit Unterschrift eine Versicherung an Eides statt erklären muss, das Kreuz selbst gemacht zu haben oder mittels einer Hilfsperson.

Die Wahlbriefe müssen innerhalb Deutschlands nicht frankiert werden. Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhr beim Wahlamt eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. "Briefwähler sollen deshalb den Wahlbrief allerspätestens am Freitag vor der Wahl abschicken", betont Walda. Wenn man den Brief am Freitag in einen Briefkasten wirft, sollte man darauf achten, dass dieser an dem Tag auch noch geleert wird — sonst zählt die Stimme nicht.

Wahlbriefe der Stadt Forchheim können bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr auch persönlich im Wahlamt — dem Einwohnermeldeamt — abgegeben werden oder in den städtischen Briefkasten beim Einwohnermeldeamt eingeworfen werden.

PATRICK SCHROLL