BRK Forchheim ernennt Franz Stumpf zum Ehrenvorsitzenden

Franz Josef Kraus führt jetzt den Kreisverband Forchheim - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Mitglieder des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Forchheim haben ihren Vorstand neu gewählt. Franz Stumpf, Forchheims ehemaliger Oberbürgermeister, schied als Vorsitzender aus und wurde für seine Dienste in den vergangenen Jahrzehnten zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der neu gewählte Vorstand des BRK Kreisverbandes Forchheim. Foto: privat



Bevor die Mitglieder des Verbandes zur Wahl schritten, berichtete der bisherige Kreisvorsitzende Franz Stumpf von den Meilensteinen der Vorstandsarbeit in der vergangenen Amtsperiode seit 2013. Er ging besonders auf die Frage nach der Zukunft der drei Seniorenwohn- und Pflegeheime ein. Es war ein Thema, welches die Arbeit von Stumpf prägte.

Zudem gab es auch von vielen Neuerungen aus den vergangenen vier Jahren zu berichten. So wurde die neue Rettungswache in der Büg in Eggolsheim eröffnet, der Ersatzneubau für das Seniorenwohn- und Pflegeheim Forchheim in Betrieb genommen und der Grundstein für die neue Pflegeeinrichtung in Gößweinstein gelegt. Darüber hinaus startete 2016 der ambulante Pflege- und Betreuungsdienst. Dazu kommt die Tagespflegeeinrichtung in Forchheim, die jüngst Anfang April dieses Jahres öffnete.

Ein Dank zum Abschied

Stumpf danke an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Helfern. Ihr Engagement bezeichnete er als überdurchschnittlich hoch.

Anschließend zeigte Schatzmeister Michael Knörlein in seinem Finanzbericht die Entwicklung der Jahresergebnisse auf. Im darauffolgenden Geschäftsbericht untermauerte Kreisgeschäftsführerin Birgit Kastura diese Zahlen im Detail. Bevor die Versammlung zur Wahl schritt, verlas Ludwig Preusch unter Bezug auf die Revisionsberichte den Haushaltsbericht und nahm zu verschiedenen Punkten aus Sicht des Haushaltsausschusses Stellung.

Bei der Neuwahl der Vorstandschaft wurde Franz Josef Kraus, ehemaliger Bürgermeister in Ebermannstadt, zum Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen Forchheims Klinikdirektor Sven Oelkers und Michael Knörlein. Als Chefärztin ergänzt Elisabeth Dewald den Vorstand. Zum stellvertretenden Chefarzt gewählt, wurde Andreas Wetzler. Zum Schatzmeister wählte die Versammlung Jens Truxa, zu seinem Stellvertreter Michael Leipold. Justitiar wurde Stephan Pache.

Die Vertreter der Gemeinschaften im Vorstand wurden bereits im Vorfeld durch die Wahlen der jeweiligen Gemeinschaft festgelegt. Der Haushaltsausschuss wählte Josef Freund, Werner Heim, Reimund Köberlein, Gerlinde Mühlhuber, Ludwig Preusch, Ingo Reijnders und Gerlinde Trautner in den Vorstand. Ersatzmitglieder sind Jörg Reichel, Thomas Willer und Günter Wenk.

Schließlich ernannte die Mitgliederversammlung den scheidenden Vorsitzenden Franz Stumpf als Dank für sein großes Engagement in den vergangenen 28 Jahren zum Ehrenvorsitzenden des Kreisverbandes Forchheim.