BRK–Heim weicht Häusern mit "runden Ecken"

Ab nächster Woche wird entkernt, im Juli startet der Abriss des Beton-Riesen in der Hainbrunnenstraße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das ehemalige BRK-Altenheim in der Hainbrunnenstraße weicht drei neuen Wohnblocks. Bei einer Informationsveranstaltung für die direkten Nachbarn und Anwohner wurde nun der Zeitrahmen des Bauprojekts festgezurrt.

Die letzten Bewohner des Altenheims sind im Oktober vergangenen Jahres ausgezogen. Hubert Bösl © Foto:



Die letzten Bewohner des Altenheims sind im Oktober vergangenen Jahres ausgezogen. Hubert Bösl Foto: Foto:



Weg mit dem Beton-Koloss: Fast ein dreiviertel Jahr war Leerstand im BRK-Heim, bereits im Oktober vergangenen Jahres waren die Heimbewohner von der Hainbrunnenstraße in die neue BRK-Seniorenpflegeeinrichtung am Königsbad umgezogen. Jetzt laufen die Vorarbeiten für den Abriss an.

Schon in der kommenden Woche startet die Entkernung des Beton-Riesen, das erfuhren die rund 20 Anwohner und Nachbarn bei einem Informations-Nachmittag. Vier Wochen werde es dauern, bis das ehemalige Altenheim von innen heraus entkernt werde, anschließend starte der Abriss mit schwerem Gerät, informierte Tobias Kuhn von der Abbruchfirma KS Engineering aus dem baden-württembergischen Laupheim, die für die Entkernung, Rückbau und Entsorgung verantwortlich zeichnet. Ein 35-Tonnen-Bagger werde dann ab Anfang Juli das ehemalige Altenheim in Schutt und Asche legen.

Drei Wohnhäuser mit insgesamt 42 Wohneinheiten sollen auf dem Areal entstehen. In jedem der vier Hauptgeschosse sollen drei Eigentumswohnungen untergebracht werden, im Penthouse sind es zwei Wohnungen mit Dachterrassen. Waren anfangs noch fünfeckige Häuser geplant, hat man nun die Pläne modifiziert: Nicht eckig, sondern rund sollen die Neubauten werden, der alte Baumbestand soll dabei erhalten bleiben und viel Licht in die Neubauten lassen. "Ein windschnittiges Modell mit abgerundeten Ecken" habe man in Planung, bestätigt auch eine Sprecherin des Nürnberger Immobilienentwicklers bpd.

Der Vertrieb des Projekts ist ab dem vierten Quartal dieses Jahres geplant, mit der Fertigstellung wird gegen Mitte des Jahres 2020 gerechnet.

VONBIRGIT HERRNLEBEN