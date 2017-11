Bröckelnde Brücken in Forchheim werden saniert

FORCHHEIM - Jetzt aber schnell: Bevor die Frostphase beginnt, haben die Straßen- und Tiefbauer noch jede Menge zu tun: Seit Montag wird die Brücke am Trubbach in der Äußeren Nürnberger Straße saniert. Auf der alten Regnitzbrücke sind seit gestern die Arbeiten in vollem Gange.

Darf man jetzt oder darf man nicht? Die Warnschilder auf der alten Regnitzbrücke sprechen eine deutliche Sprache, doch Tiefbauamtsleiter Werner Schaup relativiert: „Wir lassen zu, dass man da drüber geht.“ © Roland Huber



Doch leider hat die Stadt vergessen mitzuteilen, dass die Brücke gesperrt ist. Fußgänger und Radfahrer sollen sie überqueren können, hieß es. Allerdings ist der Zugang von der Burker Seite aus versperrt. Ein Bagger hat am Dienstag den Zugang blockiert. Ärgerlich für jene, die ihr Rad über die Baggerschaufel wuchten mussten, um vorwärts zu kommen.

Bis ins Jahr 1746 datiert der sanierungsbedürftige Bau mit den mächtigen Sandsteinquadern zurück, seit Jahren fällt eine große Sanierung dem Rotstift zum Opfer. 2006 war die Brücke für einige Wochen gesperrt worden, nachdem ein Gutachten schwere Schäden attestiert hatte. Für 55 000 Euro schließlich hatte die Stadt Reparaturen durchgeführt und unter anderem die morschen Holzpfähle, auf die sich die Mauer im Wasser stützt, mit Stahlbeton verfestigt.

Maximal 5,5 Tonnen

Dringenden Handlungsbedarf attestierte man dann vor wenigen Monaten bei der Hauptprüfung. Die Tonnage wurde beschränkt, will heißen, es dürfen nur noch Fahrzeuge mit maximal 5,5 Tonnen über das Bauwerk fahren. Bereits Ende September hatte Tiefbauamtsleiter Werner Schaup im Planungsausschuss des Stadtrats die nötigen Bauarbeiten erläutert (wir berichteten), die seit dem gestrigen Dienstag laufen.

Deckenarbeiten sind in vollem Gange, die Fahrbahn wird neu asphaltiert, um zu verhindern, dass im Winter schädliches Salzschmelzwasser das Gemäuer angreift, die Entwässerung wird neu hergestellt. Die Asphaltarbeiten schlagen mit rund 25 000 Euro zu Buche. Außerdem wird das Geländer über die Brücke ausgetauscht.

Der Auftrag an den Geländerbauer sei bereits vergeben, bestätigt Schaup, die Montage könne allerdings erst im Anschluss an die Sanierungsarbeiten erfolgen, außerdem sei diese witterungsbedingt. Drei Wochen lang, bis 8. Dezember sind die Bauarbeiten terminiert, eine Alternativroute für Fußgänger und Radler in Richtung Gymnasien, Schulen und Weihnachtsmarkt gibt es über die parallel verlaufende Holzbrücke.

Genau nach Plan läuft die Sanierung der Brücke in der Äußeren Nürnberger Straße am Trubbach. Am Freitag soll der Verkehr wieder rollen.



Eine "Vollsperrung" der Brücke sei erst in der letzten, dritten Woche geplant, momentan "ist die Brücke zwar gesperrt, aber man kann die Sandsteinbrücke auch weiterhin, allerdings mit der nötigen Umsicht und Vorsicht auf die Baustellenarbeiten, nutzen", so Schaup. "Wir lassen zu, dass man da drüber geht."

Bis Freitag, 17. November, sind die Bauarbeiter mit Instandsetzungsarbeiten an der Brücke am Trubbach in der Äußeren Nürnberger Straße beschäftigt. Alles laufe nach Plan, kann Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt bestätigen: "Das Wetter schaut gut aus, wir brauchen keine wetterbedingte Baupause und werden voraussichtlich bis Freitag fertig."

BIRGIT HERRNLEBEN