Brücke an Äußerer Nürnberger Straße wird gesperrt

Wegen Instandsetzungsarbeiten ist die Streckebis 17. November nicht befahrbar - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Die Äußere Nürnberger Straße auf Höhe des Brückenbauwerkes am Trubbach ist vom Montag, 13. November, bis zum Freitag, 17. November, wegen Reparaturarbeiten vollständig gesperrt. Das teilt das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim mit.

Auto- und Lkw-Fahrer aufgepasst: Weil ein Fugenband an der Brücke über die Trubbach ausgetauscht werden muss, wird die Äußere Nürnberger Straße auf Höhe dieses Bauwerkes fünf Tage lang gesperrt. © Foto: Roland Huber



Grund für diese Maßnahme sind Instandsetzungsarbeiten des Tiefbauamtes der Stadt Forchheim: Die Übergangsstelle von der Fahrbahn zum Brückenbauwerk muss über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert werden.

Fugenband wird getauscht

Es handelt sich bei dem zu ersetzenden Bauteil um ein elastisches Fugenband, das nach einer gewissen Zeit marode wird und daher ersetzt werden muss. Der Materialaustausch erfolgt über die gesamte Fahrbahnbreite. Die Sperrung der Strecke beginnt in der Höhe vom Anwesen an der Straße Am Trubbach 2 bis zur Höhe Äußere Nürnberger Straße 36.

Der Verkehr wird stadtauswärts in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Süd über die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, die Willy-Brandt-Allee und die Hans-Böckler-Straße umgeleitet, Stadteinwärts in Fahrtrichtung Innenstadt wird der Verkehr über die Hans-Böckler-Straße, die Willy-Brandt-Allee und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße geführt.