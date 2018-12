Brücke soll Radweg zum S-Bahnhof ermöglichen

Gemeinderat diskutierte über neues Bauwerk — Bürgermeister: Realisierung kann noch dauern - 10.12.2018 08:00 Uhr

HAUSEN - Der Gemeinderat in Hausen hat in seiner jüngsten Sitzung über eine Brücke über die Regnitz diskutiert, die einen Radweg von Hausen zum Kersbacher S-Bahnhof ermöglichen soll. Bis zur Realisierung ist es allerdings noch ein langer Weg.

Südlich des Hausener Wasserrads könnte eine Fahrradbrücke gebaut werden, die dann Hausen mit Kersbach und Baiersdorf verbindet. Der genaue Standort steht jedoch noch nicht fest. © Foto: Julian Hörndlein



"Es ist darüber gesprochen worden und es wurde beschlossen, dass die Brücke gebaut werden sollte", erklärt Bürgermeister Gerd Zimmer. Eine konkrete Ausgestaltung des Bauwerkes oder genauere Pläne gebe es jedoch noch nicht.

Generell geht es bei der jetzt diskutierten Brücke darum, eine Radwegverbindung nach Kersbach zu schaffen – insbesondere zum dortigen S-Bahnhof. Hausen ist bisher vor allem über die Buslinie 216 an den Bahnhof angeschlossen.

An der Schleuse ist Schluss

Im Moment endet der bestehende Radweg nach der Schleuse, ab dort müssen Radfahrer auf die Straße ausweichen und am RMD-Laufwasserkraftwerk die Regnitz überqueren. Im Anschluss können die Radler dann wieder auf dem Radweg fahren, der von Baiersdorf nach Forchheim führt.

Wo genau die neue Brücke über die Regnitz einmal gebaut werden könnte, steht indes noch nicht genau fest. "Es könnte am Wasserrad sein", sagt Zimmer. Die Zufahrtsstraße zum Wasserrad endet derzeit direkt an der Regnitz, am gegenüberliegenden Ufer setzt sich der Weg fort.

Zusammen mit der Regierung von Oberfranken überprüft die Gemeinde Hausen nun, welche Kosten für die Errichtung der neuen Radverbindung notwendig wären. Für den Bürgermeister ist die Brücke jedoch "noch nicht in trockenen Tüchern". "Bis es so weit ist, gehört noch ein bisschen Zeit dazu", ist sich der Bürgermeister sicher.

