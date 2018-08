Brücken auf der Theodor-Heuss-Allee werden erneuert

FORCHHEIM - Wer momentan die Theodor-Heuss-Allee entlang fährt und auf Höhe der Firma Infiana hinter den Zaun der Baustelle blickt, der erhält einen ungewöhnlichen Einblick: Direkt hinter dem Bauzaun ist der Weg zum Wasser der unten durch fließenden Wiesent nicht weit. Das Staatliche Bauamt Bamberg erneuert hier die Brücke über den linken Wiesentarm. Noch bis Dezember dauern die Bauarbeiten.

Anfang Juli fiel die Brücke über die Wiesent auf der Theodor-Heuss-Allee dem Presslufthammer zum Opfer. Seitdem gibt es ungewohnte Einblicke ins Flussbett. Nicht mehr lange: Die Brücke wird durch einen Neubau ersetzt. © Ulrich Schuster



Die größten Feinde des Betons sind Wasser, Tausalz und Frost, meint Ute Becker, zuständige Abteilungsleiterin beim Staatlichen Bauamt auf eine Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Dieses Dreiergespann hat in den vergangenen Jahrzehnten auch den Brücken über die Wiesent zugesetzt. Im Fall der linken Brücke sogar so sehr, dass eine Instandsetzung nicht mehr in Frage kam und statt dessen ein kompletter Neubau nötig ist.

Als Vorarbeit wurde dazu Anfang Juli zunächst die bestehende Brücke abgerissen. Nun soll die neue Brücke auf sechs Großbohrpfählen, die als Rahmenbauwerk dienen, errichtet werden.

Weniger schlimm steht es um die Brücke über den rechten Wiesentarm, die unmittelbar daneben liegt. Die Überprüfung der Brücke habe ergeben, dass die vorliegenden Schäden durch eine einfache Instandsetzung behoben werden können, so wie bei den schon durchgeführten Brückeninstandsetzungen an den Trubbach- und Augrabenbrücken, schreibt Ute Becker in einer Presseerklärung.

Bei der Instandsetzung wird die Brücke bis auf die Fahrbahnplatte abgeräumt. Dann werden die Abdichtung, die Gehwege, der Asphalt und die Geländer erneuert. Wichtig sei es, eine gut funktionierende Abdichtung herzustellen, damit Wasser, Tausalz und Frost in der Zukunft nur wenig Chancen haben, dem Bauwerk erneut zu schaden.

Unmittelbar nach den Brückenbauarbeiten wird die Fahrbahn von der Eisenbahnstraße bis zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße auf einer Länge von 600 Metern erneuert. Auch der Asphalt habe eine Erneuerung nötig, denn die Fahrzeuge haben in den vergangenen Jahren einige Verdrückungen und Spurrinnen hinterlassen.

Die Asphaltarbeiten werden nachts durchgeführt um den Verkehr in den Kreuzungsbereichen, vor allem auf dem Bahnhofplatz, nicht mehr als nötig zu behindern, verspricht die zuständige Abteilungsleiterin.

Insgesamt investiert das Straßenbauamt Bamberg 1,8 Millionen Euro in die Erneuerung der Brücken und der Straße. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Arbeiten im Zeitrahmen. Sie sollen Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Doch beendet ist das Projekt damit noch nicht: Die Arbeiten an der Fahrbahn in Richtung Bamberg sollen nächstes Jahr ab Mai durchgeführt werden.

