Brücken in Breitenbach werden wieder befahrbar

EBERMANNSTADT - Die Brücken des ersten Bauabschnitts im Stadtteil Breitenbach – ab der B 470 bis Friedhofstraße - werden ab 16. Dezember befahrbar sein, damit könne die Verkehrssperrung der Breitenbacher Straße aufgehoben werden, versicherte Bauingenieur Max Brust dem Bauausschuss bei der Baustellenbesichtigung.

Ab 16. Dezember werden die Brücken des ersten Bauabschnittes im Stadtteil Breitenbach befahrbar sein. Die Verkehrssperrung gehört dann der Vergangenheit an. © Carola Kohlbauer, Stadtverwaltung



Relativiert haben sich die Risseschäden an Häusern; im Gutachten sei nach den Erschütterungen durch die Einbringung der bis 13 Meter hohen Spundwände, für die Standsicherheit der Straße, nur ein stärkerer Riss bekannt. An vier weiteren Eigenheimen seien nur „Haarrisse“ im Verputz bekannt, erklärte der Planer. Die Vibrationen lägen weit unter dem herabgesetzten Grenzwert wie er für denkmalgeschützte Gebäude zutreffe.

„Im Einvernehmen mit den Anwohnern hat es auf der komplizierten Baustelle gut geklappt, wesentlich dazu beigetragen hat der Chef des Ködnitzer Unternehmens ROH-Bau, Egon Rohleder, berichtete Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE).

Schon Anfragen

Im Zeitplan lägen auch die Arbeiten der Firma Walter Bau am Hasenberg Familienzentrum, den Winter über könne die Inneneinrichtung eingebaut werden, informierte Christiane Meyer. Inzwischen liegen bereits mehrere Nutzungsanfragen sozialer Einrichtungen vor.

Länger diskutierten die Bauräte über den Kanal- und Straßenausbau in Buckenreuth; bisher ist das Ingenieurbüro Weyrauther aus Bamberg nur mit der Kanalplanung beauftragt; wie Städteplaner Alexander Ebert ausführte, werde nach dem Kanalbau mit Verlegung des Glasfaserkabels bis 80 Prozent des holprigen Straßenasphalts nicht mehr vorhanden sein.

Schmalz in die Debatte brachte Klaus Neuner (CSU) mit der Ansicht, in Buckenreuth verkehrten am Tag vielleicht 30 Fahrzeuge, die zigfache Zahl bewege sich über die kaputte Ebermannstadter Hauptstraße, diese Sanierung sei vorrangig, bevor Haushaltsgeld in den Außenort investiert werde, dort reiche eine „Buckelpiste“ aus.

Reparatur muss warten

Dem setzte WGO-Rat Heinrich Sponsel entgegen, „die Buckenreuther vertrösten wir seit zehn Jahren“, da müsse die Reparatur der Hauptstraße eben warten.

Im nichtöffentlichen Sitzungsteil fiel der 8:1 Beschluss, das Büro Weyrauther, schon wegen des „Synergieeffekts“, auch mit der Planung des Buckenreuther Straßenbaus zu beauftragen.

Nachdem ein Gutachten bereits belegt, dass der nicht frostsichere Straßenuntergrund auszutauschen ist, liegen die groben Schätzkosten alleine für den Straßenausbau bei einer Million Euro, nach Einordnung der Bürgermeisterin stehen „intensive“ Haushaltsberatungen bevor“.

Mitte des Vorjahrs verweigerte das Baugremium den Anbau eines Balkons in der Ebermannstadter Rosengasse, begründet mit den (damaligen) Bestimmungen der Gestaltungssatzung. Gemäß der novellierten Satzung liegt die Nebengasse nicht mehr im Bereich des denkmalgeschützten Ensembles, dem Balkon wurde das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt.

Marquard Och