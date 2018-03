Brückenabriss an A73: Bagger zerlegen Beton-Koloss

Anschlussstelle Forchheim-Süd gesperrt - Umleitung für Autofahrer - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Am Samstagnachmittag war es so weit: Mehrere Bagger rückten an der A73 bei Forchheim an und machten eine Beton-Brücke dem Erdboden gleich. Die Arbeiten dauern noch bis Sonntagmittag an. Wir haben die spektakuläre Aktion in Bildern festgehalten.

Bilderstrecke zum Thema Baggerschaufeln überall: Spektakulärer Brückenabriss bei Forchheim Am Samstagnachmittag haben auf der A73 die Abrissarbeiten an einer Autobahnbrücke begonnen. An der Anschlusstelle Forchheim-Süd rückten gleich mehrere Bagger an, um dem Beton-Koloss an die Substanz zu gehen. Die Arbeiten dauern bis Sonntagmittag an, Autofahrer sollten die Baustelle weiträumig umfahren.



evo