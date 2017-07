Brunn gewinnt die Silbermedaille

Erfolgreiche Platzierung bei "Unser Dorf soll schöner werden" - vor 29 Minuten

BRUNN - Die Ergebnisse des Bezirksentscheids „Unser Dorf hat Zukunft — Unser Dorf soll schöner werden“ für Oberfranken sind veröffentlicht. Brunn, Ortsteil von Heiligenstadt, wurde mit der Silbermedaille prämiert.

Die Dorfgemeinschaft von Brunn hat beim Wettbewerb zusammengehalten. Foto: Gemeinde Heiligenstadt



Bürgermeister Helmut Krämer gratulierte den Brunnern zur gelungenen Vorstellung ihres Ortes (wir berichteten) und zum Gewinn der Silbermedaille. Auch Gemeinderat Dieter Friedrich lobte den Zusammenhalt im Dorf. Die Brunner hätten sich wie alle anderen teilnehmenden Dörfer — „sehr gut vorbereitet präsentiert und die Jury mit ihrem herausragenden Engagement der Dorfgemeinschaft beeindruckt“, so die Kommission in ihrem Statement. Ursprünglich nahmen 85 Dörfer aus Oberfranken am Kreisentscheid im letzten Jahr teil. 14 davon schafften den Sprung in den diesjährigen Bezirksentscheid.

Die vier Goldmedaillengewinner dürfen nächstes Jahr im Landesentscheid um den Einzug in die Finale Runde, dem Bundesentscheid, antreten. Für Aufsehen hatte der Rückzieher des Ortes Pautzfeld (Gemeinde Hallerndorf) gesorgt.