Buckenhofen trennt nur noch ein Schritt vom Aufstieg

Handball-Herren legen in der BOL-Relegation auswärts in Kelheim vor

FORCHHEIM-BUCEKNHOFEN - Die Handballer des SV Buckenhofen stehen mit einem Bein in der Bezirksoberliga. Das Team gewann das Relegationshinspiel auswärts beim ATSV Kelheim mit drei Toren Differenz und hat vor der Entscheidung am Sonntag (16 Uhr) in der heimischen Ehrenbürg-Halle die Trümpfe in der Hand.

Die grüne Auszeit-Karte inklusive lautstarker Anweisungen hat Georg Weymann an der Seitenlinie parat. Im zweiten Anlauf will der Trainer mit Buckenhofen zurück in die Bezirksoberliga. © Foto: Roland Huber



Bis zur Halbzeitpause stellten die Gäste ihren Trainer Georg Weymann mit einem 15:10 vollauf zufrieden. "Danach haben wir durch Pech und Hektik den Faden verloren", kontstatiert Weymann. Plötzlich sah sich Buckenhofen in einer intensiven Auseinandersetzung sogar mit 20:21 in Rückstand. Weymann zog zum richtigen Zeitpunkt die Auszeit. Der SVB riss das Ruder mit einem 6:2-Lauf in der Schlussphase herum.

Im Vorfeld hatte Weymann beim Vizemeister der Bezirksliga Ost "ein Spiel auf Augenhöhe mit 50:50-Chance" erwartet. 2015/16 noch Vorletzter mit nur drei Siegen, sammelten die Niederbayern mit 14 Siegen in 18 Spielen nur einen Zähler weniger als Buckenhofen. Während Kelheims statistische Werte solide bis unauffällig daherkommen, sticht bei Weymanns Schützlingen die Treffer-Quote jenseits der 30-Tore-Marke ins Auge. "Wir wollen den vermeintlichen Vorteil in der Offensive freilich ausnutzen und unsere Qualität abrufen. Aber in einem Entscheidungsspiel können sich die Dinge eventuell anders entwickeln. Wir müssen hochkonzentriert sein und dürfen nicht zu viel Risiko gehen", hatte Buckenhofens Coach erklärt.

Damit stehen die Vorzeichen vor dem Wiedersehen in Forchheim (EGF-Halle, Sonntag 16 Uhr) wesentlich besser als vor Jahresfrist, als der SVB am Ostbayerischen HC gescheitert war und eine 17:21-Hypothek trotz 21:19-Rückspielerfolgs nicht mehr ausgleichen konnte. 2017 könnte nun ein Doppel-Triumpf gefeiert werden, da sich die 2. Mannschaft im Dreier-Turnier um einen Platz in der Bezirksliga Rang 1 gesichert hat. Nachdem jeder einmal gewonnen hatte, gab das Torverhältnis den Ausschlag für das Team von Johannes Gumbmann.