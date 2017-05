Buckenhofens Handballer kehren zurück in die BOL

Souveräner Auftritt in der Aufstiegs-Relegation gegen Kelheim - vor 57 Minuten

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Mit einem 26:23-Auswärtssieg brachten sich die Handballmänner des SV Buckenhofen in Position, um vor heimischer Kulisse auch das zweite Duell in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksoberliga gegen den ATSV Kelheim für sich zu entscheiden.

Jonas Deittert (schwarzes Trikot) und seine Buckenhofener präsentierten sich nicht nur beim Torabschluss entschlossener als Relegationsgegner Kelheim (in grün). © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Am Samstag im Hinspiel bekamen die Buckenhofener nach einer 15:10-Halbzeitführung plötzlich Probleme und blieben über zehn Minuten ohne Treffer. Durch "Pech und Hektik" sei der Faden verloren gegangen, erklärte Trainer Georg Weymann hinterher, im Eifer des Gefechts echauffierte sich Buckenhofen aber vor allem über nachteilige Schiedsrichterentscheidungen. Mit einer Auszeit kühlte Weymann sich und seine Mannen, die mit 20:21 in Rückstand geraten waren, im richtigen Moment herunter. Mit einem 6:2-Lauf konnte das Ruder zum 26:23 herumgerissen werden und Weymann nach einer intensiven Auseinandersetzung "eine ordentliche Ausgangsposition" für das Rückspiel konstatieren.

In eigener Halle ließ der SVB nie Zweifel aufkommen. Der Herausforderer aus Kelheim war aufgrund seiner spielerischen Defizite kämpferisch erwartet worden, wirkte aber mit der Gesamtaufgabe überfordert. SVB-Keeper Florian Zündt, der sich bereits am Samstag zum Schrecken der jungen Niederbayern aufschwang, beruhigte wiederum früh die Nerven seiner im Angriff zunächst ebenfalls unsicheren Vorderleute mit gleich einigen Paraden und hielt sein Tor 7:30 Minuten sauber. Auf der anderen Seite löste Marco Rost nach drei vergeblichen Anläufen den Knoten und festigte mit einem verwandelten Siebenmeter die Führung beim 4:1 (10.). Über 8:3 (20.) gestalteten die Forchheimer den ersten Abschnitt mit 11:5 überlegen und nahmen Gegenstöße routiniert an.

Nach dem Seitenwechsel ersparten die Hausherren den Zuschauern die Dramaturgie des Hinspiels und verwalteten den Vorsprung über 13:7 (35.) und das 15:9 (40.), ehe die unerfahrenen Kelheimer endgültig die Kräfte verließen. Beim Stand von 21:11 (50.) war die Partie längst entschieden. So diente die finale Auszeit dazu, sich abzuklatschen und vorab zu gratulieren. "Aufsteigen wir, Aufsteigen wir", stimmten die Fans in den Schlussminuten an. Das Endergebnis von 23:16 interessierte im Trubel danach niemanden mehr.

Buckenhofen: Zündt, Reuschl; Wirth (4), Deittert (2), Brütting (2), Schwarz (1), Konstantin Winter (1), Dürrbeck (4/1), Hübenthal, Mach (1), Rost (8/4), Moritz Winter.

KEVIN GUDD