Buckenhofens Handballer zünden Feuerwerk

Mit 32:23-Heimsieg zurück in den Bezirksliga-Titelkampf

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Die Bezirksliga-Handballer des SV Buckenhofen sind zurück im Titelrennen. Beim ungefährdeten 32:23-Heimerfolg gegen den bis dato aussichtsreichsten Aufstiegsaspiranten HG Hemau/Beratzhausen geriet zur lautstarken Ansage an die Konkurrenz.

Buckenhofen (schwarze Trikots) drehte vor frenetischer Kulisse gegen eine überforderte HG Hemau (in weiß) auf. © Roland Huber



Kaffeeduft erfüllte die stille Halle, während Buckenhofens Spieler die ersten zwei Angriffe noch nach einem Erweckungsmoment suchten. Ihr Trainer Georg Weymann stellte später fest, dass der Respekt auf beiden Seiten sichtbar gewesen sei. Nachdem Torhüter-Hüne Florian Zündt seine Vorderleute vor dem 0:2-Rückstand bewahrt hatte, beendete der Ersatz-Abwehrchef Sauer im Nachfassen die Wartezeit. Zündt entschärfte auch den nächsten Gästeversuch, so holten sich die Hausherren im Gegenzug die Führung (7.) und sollten sie nicht mehr abgeben. In doppelter Überzahl verschaffte sich der SVB zum 4:1 ein erstes Polster.

Unbezwingbare Wand

Bis zum 6:9 (15.) blieben die Oberpfälzer in Reichweite. Ihr Selbstvertrauen schrumpfte allerdings in Rekordtempo, als sie immer öfter an einer resoluten Abwehrwand abtropften. Ein glänzend aufgelegter Keeper Zündt nahm sich problemlos den zunehmend verzweifelten Würfen an, hielt seinen Kasten zehn Minuten am Stück sauber und leitete mehrfach den Konter ein. Eine bewegungsfreudige SVB-Offensive nahm den Schwung mit und drehte auf. Auch die erste Auszeit der Gäste beim 11:6 vermochte die Welle nicht zu stoppen. Über 13:6 (20.), 15:6 zum 17:7 (25.) erfolgte eine Demontage des Gegners. Mit einem gelungenen doppelten Kempa-Trick ging die Zaubervorführung mit 19:9 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die konsterniertn Gäste wenig spielerische und körperliche Gegenwehr. Mühelos vergrößerte Buckenhofen den Abstand vorentscheidend auf 27:14 (45.). Der Rest war dosiertes Schaulaufen.

SVB: Weber, Zündt; Brütting (2), Deittert (2), Distler (3), Dürrbeck (6), Hübenthal (5), Kraus, Noppenberger, Rost (9/2), Sauer (3), Schwarz (1), Konstantin Winter (1), Moritz Winter.

KEVIN GUDD