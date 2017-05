Bucki-Showdown am Sonntag in EGF-Halle

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Nachdem den HC-Handballern der Sprung in die Landesliga gelungen ist, würde gerne der Nachbarverein nachrücken und Forchheim in der Bezirksoberliga vertreten. Dazu muss sich der SV Buckenhofen in zwei Aufstiegs-Relegationspartien empfehlen.

Die grüne Auszeit-Karte inklusive lautstarker Anweisungen hat Georg Weymann an der Seitenlinie parat. Im zweiten Anlauf will der Trainer mit Buckenhofen zurück in die Bezirksoberliga. © Foto: Roland Huber



48 Tage wird es am Samstag her sein, dass die Mannen von Coach Georg Weymann ihr letztes Saison-Punktspiel absolviert haben. Weil der viertplatzierte TV Bruck III den bisherigen Zweiten Hemau auf der Zielgerade noch vom Vizemeisterkurs abbrachte, öffnete sich für Buckenhofen Ende März unverhofft die Tür zur Bezirksoberliga, die vor knapp einem Jahr von einem personell großzügig alimentierten Ostbayerischen HC — aufgegangen in der SG Regensburg — zugeschlagen worden war.

Die Vorzeichen 2017 stehen für Weymann nicht nur wegen des psychologischen Rückenwinds positiver: "Die Ereignisse haben das Team zusammengeschweißt und gefestigt. Die Erfahrung aus der Relegation 2016 könnte ein Plus für uns sein." Zudem verspreche das gegnerische Los mit dem ATSV Kelheim, Vizemeister der Bezirksliga Ost, im Jahresvergleich mindestens ausgeglichene Kräfteverhältnisse. "Die kommen nicht so gestopft daher und haben einfach eine überraschend starke Saison gespielt. Ich erwarte ein Treffen auf Augenhöhe mit 50:50-Chancen für beide Seiten", sagt der SVB-Coach. 2015/16 noch Vorletzter mit nur drei Siegen, sammelte Kelheim mit 14 Siegen in 18 Spielen nur einen Zähler weniger als Buckenhofen.

Während Kelheims statistische Werte solide bis unauffällig daherkommen, sticht bei Weymanns Schützlingen die Treffer-Quote jenseits der 30-Tore-Marke ins Auge. "Wir wollen den vermeintlichen Vorteil in der Offensive freilich ausnutzen und unsere Qualität abrufen. Aber in einem Entscheidungsspiel können sich die Dinge eventuell anders entwickeln. Wir müssen hochkonzentriert sein und dürfen nicht zu viel Risiko gehen", erklärt Georg Weymann, der auf Tobias Distler (Bänderriss) und Christoph Sauer verzichten muss.

Für den Trainer gilt es beim ersten Aufeinandertreffen am Samstag (17 Uhr), zu dem der SVB im Bus von einigen Anhängern begleitet wird, "auswärts ein gutes Ergebnis als Voraussetzung für das Rückspiel mitzunehmen". Der Vorhang fällt dann am Sonntag (ab 16 Uhr) in der heimischen Ehrenbürg-Halle. Bereits am Samstag ist auch die SVB-Reserve in der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga im Einsatz. Gejubelt werden dürfte bei Platz 1 im Dreier-Turnier nur, wenn auch die erste Garde Erfolg hat.

KEVIN GUDD