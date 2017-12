Buckis brauchen schon wieder einen neuen Trainer

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Paukenschlag bei den Handballern des SV Buckenhofen: Detlef Hauser ist mit sofortiger Wirkung als Trainer der Bezirksoberliga-Männer zurückgetreten.

Detlev Hauer © Foto: Gumbmann



Das teilt Abteilungssprecher Johannes Gumbmann mit. Hintergrund seien die fehlenden Erfolgserlebnisse und eine stagnierende Entwicklung der Mannschaft, die immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen hat. Hauer, der den Posten erst zum Vorbereitungsstart im Sommer von Georg Weymann übernommen hatte, macht damit seinerseits Platz für einen zeitnahen Neuanfang, um einen drohenden Abstieg auch mit alternativen Impulsen abwenden zu können. "Für seinen großen Einsatz in und neben der Halle bedankt sich der Verein sehr bei ihm", sagt Gumbmann über den Betriebswirt, der in Erlangen und Niederlindach seit Jahrzehnten im Geschäft tätig war.

Den Blick nach vorne richtend macht sich der SVB sich nun auf die schwierige Suche nach einem Nachfolger, stehen doch noch im Dezember zwei wichtige Heimspiele gegen die TS Herzogenaurach und den HC Weiden an. Am vergangenen Spieltag musste das Ligaschlusslicht eine bittere Pleite in eigener Halle gegen Amberg einstecken. Mit 4:16 Punkten ziert der BOL-Rückkehrer das Tabellenende.