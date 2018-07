Buden, Bands, Bomben-Stimmung: Alle Bilder vom Annafest 2018

Elf Tage lang herrschte Trubel im Kellerwald - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - Eine halbe Million Menschen hat an elf Tagen im Kellerwald gefeiert: Das Annafest 2018 war geprägt von Hitze und heißer Stimmung. 49 Bands und Musikkapellen heizten den Besuchern auf 23 Bierkellern mit 15 fränkischen Bieren ein. Mit unserer Fotoauswahl lässt sich in Erinnerungen schwelgen.

Nach der Feier ist vor dem Abbau: Im Forchheimer Kellerwald werden Buden und Fahrbetriebe demontiert. © Ralf Rödel



