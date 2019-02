Bund Naturschutz lädt zum Ramadama

Am nächsten Samstag werden die Querungshilfen geputzt - Treffpunkt Örtelberg - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - Hausputz beim Bund Naturschutz: Am Samstag, 23. Februar, werden die Querungshilfen für Frösche und Kröten gesäubert.







Unser Archivbild stammt aus dem Jahr 2017. Damals haben sich die fleißigen Helfer nach getaner Arbeit fürs Foto versammelt. © Barbara Kornalik



Kaum sind die Tagestemperaturen im Plusbereich, werden nicht nur die Menschen aktiv. Auch die Frösche, Kröten und Molche wandern von ihren Winterquartieren zu den Laichbiotopen. Damit sie auf dieser Wanderschaft nicht unter die Räder kommen, wurden an mehreren Stellen im Landkreis Forchheim Querungshilfen geschaffen.

Diese müssen aber jährlich von Unrat und Aufwuchs gesäubert werden, um die reibungslose Querung zu gewährleisten.

Wie in jedem Jahr führt die Ortsgruppe Forchheim des Bund für Naturschutz Bayern ein Ramadama durch. Fleißige Helfer treffen sich am Samstag 23. Februar um 13 Uhr am Waldparkplatz bei den Örtelbergweihern. Bitte festes Schuhwerk und wenn vorhanden, Werkzeug wie Hacke oder Astschere und Arbeitshandschuhe mitbringen!

Nach getaner Arbeit winkt der verdiente Lohn in Form von Grillwurst und Getränken. Bei Dauerregen muss die Aktion verschoben werden.