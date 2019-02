Bundestrainer-Lob für Forchheimer Karate-Spätzünder

Hans Rosemann zeigt mit 66 Jahren zum 2. Dan auf - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit einem Termin bei Bundestrainer Efthimios Karamitsos startete Hans Rosemann vom Shotokan-Zentrum ins neue Karate-Jahr. Der 66 Jahre alte Forchheimer stieg die nächste Schwarzgurt-Stufe in den Rang des 2. Dan auf.

Hans Rosemann (re.) bereitet sich mit Vereinskollege Andreas Polster auf die Bayerische Meisterschaft vor. © Foto: Schnabel



Die lange sportliche Reise begann 1972 mit dem Gewichtheben im schwäbischen Albstadt. Für den SV Donaueschingen bestritt Hans Rosemann später in acht Jahren bis 1987 mehr als 80 Wettkämpfe in der 1. Bundesliga mit persönlichen Rekorden von 130 kg im Reißen und 170 kg im Stoßen. Die Bemühungen im Leichtathletik-Mehrkampf als Ausgleichssport konnten sich ebenfalls sehen lassen, bewahrten ihn jedoch nicht vor schwerwiegenden Schulterverletzungen. Über die Marathon-Distanz fand Rosemann schließlich 2009 zur Karate-Passion, die in den vergangenen Jahren nicht weniger Durchhaltevermögen abverlangte.

Eigenstudium förderte Ehrgeiz

Zunächst unter den Fittichen des Neuseser Altmeisters Helmut Stadelmann, erblühte im Blaugurt-Schüler ab 2012 erst so richtig der Ehrgeiz. Mit beträchtlichem Anteil an Eigenstudium vertiefte sich Rosemann im Forchheimer Verein, der sich seinen Beinamen von der weltweit am häufigsten praktizierten Stilform Shotokan leiht, den Kata-Übungen. Hierbei kommt es nicht zum direkten Gegnerkontakt, die Kontrahenten liefern sich einen Fernvergleich durch eine Choreografie verschiedener vorab definierter Bewegungsabläufe.

Nach dem Aufstieg in die Schwarzgurt-Riege 2017 kürte sich der Forchheimer im vergangenen Jahr zum Deutschen Vizemeister der Altersklasse Ü65. Seinen ungestillten Selbstanspruch untermauerte Rosemann nun bei der Wahl seiner Prüfungskata zum 2. Dan. Die "Kanku – shô" ("kleine Himmelsschau") gilt als einzige Shôtôkan-Vorführung, die gleich drei artistische Sprünge enthält. Während deutlich jüngere Mitbewerber weniger riskante Herausforderungen wählten, verdiente sich der älteste Prüfungskandidat zusätzliches Lob von Bundestrainer Karamitsos (7. Dan), der als dienstältester Bundestrainer aller Sportarten des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB fungiert. Karamitsos und Gunar Weichert bewerteten die Leistungen des Franken mit "sehr gut".

Dem schwarzen Meistergürtel sieht man die neue Graduierung nicht an, dem unveränderten Fleiß und Engagement des Meisters eben sowenig: Schon jetzt befindet sich Hans Rosemann wieder in den intensiven Trainingsvorbereitungen für die Bayerischen Meisterschaften im Februar in Waldkraiburg, um das neuerliche Aufeinandertreffen mit dem amtierenden deutschen Meister Werner Sadlauskas für sich zu entscheiden. Altersmilde ist dieser Kämpfer noch lange nicht.

nn