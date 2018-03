Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Alarm in Forchheimer Papierfabrik: Maschine stand in Flammen Am späten Mittwochabend musste die Feuerwehr zu einer Papierfabrik in Forchheim ausrücken. Eine Maschine in einer Werkshalle stand in Flammen. Etwa vier Stunden lang waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sechs Fabrik-Mitarbeiter erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Vom "Pack mer's" zum Apartmenthotel: Chronik einer Baustelle Im Sommer 2017 ging es dem ehemaligen Gebrauchtwarenhof Pack mer’s an den Kragen: Bagger rissen das Gebäude an der Bayreuther Straße ab, auf dem Gelände entsteht derzeit ein Neubau-Komplex mit Hotel, Schülerwohnheim, Hotel, Gastronomie und Büroflächen. Eine Baustellen-Chronik in Bildern.