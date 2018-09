So ganz ohne Aktion wollten Kommandant Sebastian Müller und seine Mannschaften das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr Kirchehrenbach und 40 Jahre Jugendfeuerwehr nicht vorüber ziehen lassen. Im Mittelpunkt standen Schauübungen, die demonstrierten, wie Feuerwehreinsätze "heute" ablaufen und wie die Rothelme anno dazumal Brände löschten.

Mit einer Mischung aus Artistik und Theater haben Künstlergruppen aus ganz Europa die Forchheimer am Wochenende in ihren Bann gezogen. Drei Tage lang stand die Altstadt ganz im Zeichen des ZirkArt-Festivals. Am Abend gab es eine spektakuläre Feuershow zu bewundern.