Bunte Hüte, blaues Blut: Adelshochzeit in Heiligenstadt

Nina Gräfin von Zech heiratet Otto Freiherr von Stackelberg - vor 25 Minuten

HEILIGENSTADT - Bunte Hüte und blaues Blut: Die St. Veit-Michaelskirche in Heiligenstadt war am Wochenende Schauplatz einer Adelshochzeit. Wir haben die Bilder!

Strahlende Braut, glücklicher Bräutigam: Nina Gräfin von Zech und Otto Freiherr von Stackelberg haben mit großer Gesellschaft in Heiligenstadt geheiratet. © Fotos: Stefan Braun



Eine blaublütige Hochzeit fand am Wochenende in der St. Veit-Michaelskirche in Heiligenstadt statt. Die Enkelin des 2015 verstorbenen Grafen Otto Philipp Schenk von Stauffenberg und seiner Frau Oculi, Nina Gräfin von Zech heiratete Otto Freiherr von Stackelberg, Sohn von Otto Freiherr von Stackelberg und Irina Freifrau von Stackelberg.

Die Hochzeitsgäste kamen aus ganz Deutschland. Kennen gelernt hatte sich das Paar vor sieben Jahren auf einer Party. Die Braut arbeitet in Frankfurt als Kinderpsychologin, ihr Ehemann ist als Neurochirurg tätig. Nach gutem alten Brauch wurde die Braut von ihrem Vater, Graf Louis-Ferdinand von Zech, in die Kirche geleitet. Die Mutter der Braut, Gräfin Beatrix von Zech, ist die Schwester des jetzigen Schlossherren von Greifenstein, Graf Christoph Schenk von Stauffenberg, dessen Ehefrau Gräfin Monika Schenk von Stauffenberg Mitglied im Heiligenstädter Gemeinderat ist.

Christoph Schenk von Stauffenberg ist der Patenonkel der Braut, daher fand die Hochzeitsfeier auf Schloss Greifenstein statt. Da der Bräutigam evangelisch, die Braut aber katholisch ist, wurde das Paar von Stadtdekan Johannes zu Eltz und Pfarrer Norbert Waschk ökumenisch getraut. Die kurze Fahrt von der Kirche zum Schloss legten die frisch Vermählten in einem Aston Martin Cabriolet zurück.