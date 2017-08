Bunte Punkte als Erkennungszeichen

Mit viel Phantasie und dem Sams geht es um Wunschpunkte aus Filz - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Im Pfalzmuseum geht es jetzt um die Wunschpunkte, die werden gefilzt und dann angenäht und das alles spielt sich im Ferienprogramm ab, das am Dienstag, 5., und am Mittwoch, 6. September, unter dem Motto "Das Sams hat Wunschpunkte – ihr noch nicht?" stattfindet.

Das Sams (ChrisTine Urspruch in einer Verfilmung von 2011) — mit Punkten, zum Glück nicht ansteckend. © Kinowelt



In der Kapellenstraße 16 in Forchheim nächste Woche sind rote Haare, Rüsselnase und ein freches Wesen, kurzum das Sams von Paul Maar, Ideengeber für fröhliche Nachmittage. Und weil das Sams Sommersprossen hat, hat es dank seiner blauen Punkte auch Wünsche frei! Wer solche Wunschpunkte möchte, kann sich übrigens während des Ferienprogramms im Pfalzmuseum in Forchheim selbst welche filzen: Während der Aktion im gemütlichen Gewölbekeller des Pfalzmuseums darf jeder in die Wolle greifen und sich seine eigenen lustigen Punkte produzieren. Die Punkte aus Schafwolle können in verschiedenen Größen hergestellt werden, einfarbig oder kunterbunt, z. B. mit eingefilzten Magneten oder zum Anstecken an die Kleidung.

Von 13 bis 15 Uhr sind Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren dran, von 15.30 bis 17.30 Uhr können alle jungen Leute ab acht Jahren mitmachen. Da es feuchtfröhlich zugeht, bitten die Organisatoren darum, entsprechende Kleidung anzuziehen und unbedingt auch etwas zum Trinken mitbringen – Filzen macht durstig. Das Programm wird von der Filzkünstlerin Barbara Eichhorn betreut und kostet acht Euro, zusätzlich drei Euro Materialkosten.

Die Voranmeldung beim Pfalzmuseum ist erforderlich, Telefon (0 91 91) 7 1 43 27. E-Mail-Adresse: kaiserpfalz@forchheim.de sowie an der Museumskasse.