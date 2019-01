Burggaillenreuth: "Fabienne" heizte Feuerwehrmännern ein

BURGGAILLENREUTH - In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burggaillenreuth dankte Bürgermeisterin Christiane Meyer für die Unterstützung und die Einsatzbereitschaft. Insbesondere hinsichtlich der neuen Herausforderungen, die durch den spürbaren Klimawandel hervorgerufen wurden.

Bürgermeisterin Christiane Meyer mit Franz-Josef Hetz, Ludwig Walter, Michael Harrer, Martin Müller, Michael Backer, Florian Wölfel, Daniel Hetz, Patrick Worofsky, Johannes Götz und Lucas Seger, vorn sitzende Richard Backer. © Foto: Backer



Zur Freude der Burggaillenreuther Feuerwehr verkündete die Bürgermeisterin, dass es ein TSF Einsatzfahrzeug geben wird. Die Ausschreibung dafür ist bereits im Gange und mit der Auslieferung wird im kommenden Jahr gerechnet. Sie bedankte sich abschließend bei der FFW für die Bereitschaft, auch bei öffentlichen Veranstaltungen mitzuwirken, so beim Fränkische-Schweiz-Marathon.

Kommandant Marcel Dötzer berichtete von den zahlreichen Aktivitäten seiner Wehr. Zuerst durfte er mit Johannes Seger ein neues aktives Mitglied per Handschlag in den Feuerwehrdienst aufnehmen. Er berichtete von drei Einsätzen, zu der die Feuerwehrleute ausrücken mussten. Neben der Erste-Hilfe-Leistung an einer verunglückten Person wurden umgestürzte Bäume als Folge des Herbststurms "Fabienne" von den Fahrbahnen geräumt.

Ansonsten zählte zu weiteren Hauptaufgaben der Aktiven, sich durch Übungen und Ausbildungen für den aktiven Dienst fit zu halten. So konnte Kommandant Dötzer auch von der äußerst erfolgreich abgelegten Leistungsprüfung berichten. In seinen Grußworten bedankte sich Kreisbrandmeister Franz-Josef Hetz bei der Feuerwehr für die geleistete Arbeit. Er informierte über besondere Einsätze im Stadtgebiet, dabei auch vom großen Heuballenbrand bei Neuses-Poxstall, bei dem die Wasserversorgung aufgrund der langen Trockenperiode ein großes Problem darstellte.

Es wird angestrebt, so Hetz, eine lokale Einsatzzentrale für den Landkreis Forchheim zu etablieren, um die zentrale Einsatzleitstelle in Bamberg zu entlasten, welche im abgelaufenen Jahr durch die große Anzahl an Alarmierungen hinsichtlich der vermehrt aufgetretenen Unwetter teilweise überlastet war. Weiterhin gab KBM Hetz einen Ausblick auf diverse Lehrgänge im kommenden Jahr. Vorsitzender Martin Müller ließ in seinem Rückblick das Vereinsjahr Revue passieren und berichtete von zahlreichen Vereinsaktivitäten. Das traditionelle "Höppl-Fest" bildete den Höhepunkt des Veranstaltungskalenders. Für das kommende Jahr kündigte er diverse Vereinsaktivitäten an, unter anderem sind bereits eine Winterwanderung und ein Vereinsausflug geplant.

In seinem Kassenbericht konnte Kassier Patrick Worofsky trotz Ausgaben für diverse Anschaffungen eine ausgeglichene Bilanz vorlegen. Seine Kassenführung erledigte er tadellos, was durch die beiden Kassenprüfer bestätigt wurde. Schriftführer Johannes Götz berichtete über die Themen und Entscheidungen aus den Sitzungen. Hauptthema war unter anderem die Planung des "Höppl-Festes", Renovierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus sowie Neuanschaffungen.

Neuwahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzenden Martin Müller und Florian Wölfel, ebenso Kassier Patrick Worofsky sowie Schriftführer Johannes Götz. Als Beisitzer wurden gewählt: Michael Backer, Michael Harrer, Daniel Hetz und Lucas Seger. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Hermann Wölfel und Peter Dormann. Die Freiwillige Feuerwehr Burggaillenreuth ist für die nächsten sechs Jahre wieder bestens aufgestellt.

Mit einem Geschenkkorb an Richard Backer bedankte sich die Wehr für die hervorragende, langjährige Pflege der Außenanlagen rund um das Feuerwehrhaus. Abschließend durfte sich die Feuerwehr über eine Geldspende in Höhe von 500 Euro von Ludwig Walter freuen, die zur Sanierung des Festplatzes am Spielplatz verwendet wird.