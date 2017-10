Burggaillenreuth: Gitterbox mit teurem Inhalt gestohlen

Polizei Ebermannstadt sucht nach Zeugen - Wertvolle Metallteile in der Box - vor 53 Minuten

BURGGAILLENREUTH - Am Donnerstag haben bislang unbekannte Täter eine in Burggaillenreuth abgestellte Gitterbox geklaut. In dieser befanden sich Metallteilen für die Pferdehaltung.

Die Täter schlugen am Donnerstag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr zu. Die in der Box gelagerten Metallteile haben einen Wert von etwa 525 Euro und dienen für die Pferdehaltung, wie die Polizei Ebermannstadt mitteilt.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die gesehen haben, wie die unbekannten Täter die Box abtransportiert haben oder die in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter der Telefonnummer (09194) 7388-0.