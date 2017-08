Burk: Dorfäcker können bebaut werden

18 Baurechte voll erschlossen - Sechs Parzellen im Baulandmodell - 16.08.2017 16:59 Uhr

FORCHHEIM-BURK - Länger als 15 Jahre hat die Planungsphase gedauert, doch nun kann gebaut werden: Das lange umstrittene Baugebiet Dorfäcker am südlichen Ortsrand von Burk ist fertig vorbereitet.

Blick von Süden über das neue Baugebiet Dorfäcker hinweg auf den heutigen Ortsrand von Burk: 18 neue Häuser können hier entstehen. Der Kampf um die Dorfäcker begann vor bald 20 Jahren. © Foto: Horst Linke



"Wir haben relativ frisch den ersten Bauantrag vorliegen", sagte gestern Stefan Schelter, Leiter der städtischen Bauordnungsbehörde. Seit genau einem Jahr war das Gebiet erschlossen worden, mit Ver- und Entsorgungsrohren und -leitungen, einem Regenüberlaufbecken, Straßen, Wegen und Laternen. Vor allem auch mit dem Linksabbiegerstreifen auf der Straße vom bisherigen Ortsende in die Dorfäcker hinein.

18 Baurechte bestehen hier. Sechs davon wurden im Baulandmodell vergeben. Die Dorfäcker sind das letzte Baugebiet mit reiner Einfamilienhausstruktur. In Zukunft sollen neue Baugebiete eine Mischung aus Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau aufweisen. Die geplante Kettenbebauung am westlichen Rand soll als Lärmschutz für die weiter östlich gelegenen Anlieger dienen, so Stefan Schelter. Die Bemühungen, an dieser Stelle ein Baugebiet auszuweisen, reichen fast 20 Jahre zurück und sorgten im Stadtrat für viele kontroverse Debatten.

Eigentlich sollten die Dorfäcker mit einem Zwilling zusammen verwirklicht werden: den Linsengraben. Diese Hangbebauung auf der westlich anschließenden Seite ist aber noch viel umstrittener.

