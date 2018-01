Burker Linde: Die Geschichte geht weiter

Fachmann bescheinigt nach Fällung Verkehrssicherheit - Hoffnung bleibt - vor 40 Minuten

FORCHHEIM-BURK - Das Schicksal der Burker Linde bewegt die Forchheimer. Sie ist gekappt. Doch das letzte Wort ist noch gesprochen.

Die Linde ist Geschichte. © Foto: Huber



Die Linde ist Geschichte. Foto: Foto: Huber



Der mächtige Baum ist innen hohl, in seinem Umfeld hat sich der Ess-Pilz Hallimasch angesiedelt. Die anfänglichen Hoffnungen waren vergebens. Kurz vor Weihnachten wurde der Riese gekappt. Ein Fachmann könne die Verkehrssicherheit nun bescheinigen, so der Eigentümer, der den Baum erhalten will und „auf einen gelungenen Wiederaustrieb“ hofft.

Doch das letzte Wort ist im Fall „Linde“ noch nicht gesprochen, „weitere offene Punkte werden wir in einem Schreiben an die Stadt richten“, kündigt der Eigentümer an.