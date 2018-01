Burker Weiberfasching nicht mehr im Doppelpack

Sportverein Burk meldet kurzfristige Veranstaltungsabsage für Donnerstag, 8. Februar

FORCHHEIM-BURK - Das gab's noch nie: Wegen zu geringer Nachfrage streicht der Sportverein Burk den Weiberfasching am Donnerstag. Die Veranstaltung am Freitag findet jedoch statt.

Der Burker Weiberfasching am Altweiberfaschings-Donnerstag wurde kurzfristig abgesagt. © Alexander Hitschfel



Der Burker Sportverein meldet ganz aktuell die Veranstaltungsabsage für Donnerstag, 8. Februar: Der geplante Weiberfasching wird nicht stattfinden.



Aufgrund zu geringer Nachfrage an Tickets ist die Veranstaltung am Altweiberfaschings-Donnerstag abgesagt, melden die Verantwortlichen. Bestellte Tickets für Donnerstag werden daher am „Ticket-Day“ auch nicht bereitgestellt. Der Weiberfasching am Freitag, 9. Februar hingegen ist restlos ausverkauft und findet wie gehabt im Burker Sportheim statt.