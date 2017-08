Aus bislang unerklärlichen Gründen geriet ein 27-Jährige Rollerfahrer auf der B470 in den Gegenverkehr. Nach dem Unfall schwebt der 27-Jährige in Lebensgefahr.

Unsere Wanderreporterin Claudia Freilinger hatte sich am Montag Richtung Forchheim aufgemacht. Hier ist ihre zweite Etappe in Bildern.

Vermutlich ein aufgerissener Tank führte am Sonntagnachmittag nach dem Sturz eines 23-jährigen Motorradfahrers in der Fränkischen Schweiz zu einem Brand an dem Fahrzeug. Der Treibstoff setzte auch das Motorrad seines Begleiters in Brand. Die beiden Motorradfahrer wurden dabei nicht verletzt.