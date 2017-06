Busse und Lärm statt S-Bahnen in Forchheim

FORCHHEIM - S-Bahnbau und kein Ende in Sicht: Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Fürth und Bamberg kommt es von Mittwoch, 14. Juni, bis Donnerstag, 29. Juni, zu umfangreichen Fahrplanänderungen, Schienenersatzverkehr und Lärmbelästigungen in Forchheim.

Der Ausbau der Bahnstrecke schreitet voran. Foto: Beke Maisch



Bei der S-Bahn Nürnberg und dem Franken-Thüringen-Express kommt es zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen.

Zu starken Lärmbelästigungen, so die Bahn gestern, kommt es wegen der Bauarbeiten in den Nächten vom 12. auf 13. Juni, 13. auf 14. Juni sowie in der Nacht vom 17. auf 18. Juni ab dem Bahnhof Forchheim bis zum Bahnhof Eggolsheim. Insbesondere sind die Anwohner im Bereich der Jean-Paul-Str. in Forchheim von diesen Arbeiten betroffen.

Schienenersatzverkehr am Sonntag, 18. Juni: Morgens sind zwischen Hirschaid (Abfahrt 6.02 Uhr), Buttenheim (Abfahrt 6.06 Uhr), Eggolsheim (Abfahrt 6.11 Uhr) und Forchheim (Ankunft 6.22 Uhr) Busse unterwegs. Vom 25. bis 28. Juni übernehmen Busse die spätabendliche Verbindung Forchheim — Vach: Abfahrt in Forchheim um 21.54 Uhr, in Kersbach um 22.01 Uhr, in Baiersdorf um 22.09 Uhr, in Bubenreuth um 22.15 Uhr und in Erlangen um 22.21 Uhr.

Auch am Samstag, 17. Juni, entfällt abends die S-Bahn: Der Bus startet in Bamberg um 22.51 Uhr, in Strullendorf um 23.03 Uhr, in Hirschaid um 23.08 Uhr, in Buttenheim um 23.12 Uhr, in Eggolsheim um 23.17 Uhr, in Forchheim kommt er um 23.28 Uhr an, um 23.33 Uhr fährt die S- Bahn in Richtung Fürth ab.

