"Cabaret" in der Kaiserpfalz ging buchstäblich baden

Kein Glanz und Glamour beim Gastspiel des Fränkischen Theatersommers - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - "Cabaret" und nasse Füße: Eigentlich dachten die Zuschauer in der Kaiserpfalz, sie könnten‘s schaffen, aber dann tobte das Gewitter los. Der Abend war dennoch etwas Spezielles.

Anna-Lena Haeunke, Theresa Lichtenberg und Carina Poleschinski mit Johannes Leichtmann in der Forchheimer Vorstellung von „Cabaret“ des Fränkischen Theatersommers. © Foto: Udo Güldner



Gerade wollen die Tänzerin Sally und der Schriftsteller Clifford vom "Cabaret" des Fränkischen Theatersommers "nach Hause", da trifft es auch die rund 200 Zuschauer. Kurz vor Ende des Musicals muss die Vorstellung wegen eines durchziehenden Unwetters von der städtischen Kulturbeauftragten Katja Browarzik abgebrochen werden.

Es ist ein gnädiges Ende für eine Produktion, die sich schon vor der Pause von Szene zu Szene geschleppt hat. Auch die auf der Bühne zweifellos begabt tanzenden Showgirls (Carina Poleschinski, Theresa Lichtenberg, Anna-Lena Haeunke, Julie Griebau, Melanie Day) können in ihrer textilen Freizügigkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich überhoben hat.

Man darf die Theaterproduktion, die über geringere finanzielle Mittel verfügt, nicht mit der aufwendigen Filmadaption vergleichen. Da hätte ein Bühnenstück nur dann eine Chance, wenn es, wie vor einigen Jahren eine Aufführung der von Hitchcock verfilmten "39 Stufen" des Fränkischen Theaters Schloss Maßbach, mit großer Leidenschaft, originellen Einfällen und ohne den Versuch des Kopierens das Publikum überrascht und packt.

Leider hat der Abend des Fränkischen Theatersommers davon kaum etwas. Stattdessen kommt weder die verruchte Nachtclub-Atmosphäre auf, die zwischen Sex, Drogen und Alkohol schwankt. Noch gruselt es einen vor der heraufdämmernden Gewalt der Nationalsozialisten. Das ist von Regisseur Jan Burdinski entweder nicht anspielungsreich genug oder viel zu plakativ inszeniert.

Und schon gar nicht sind da Glanz und Glamour, Überfluss und Luxus, wie man es in den dekadenten "Roaring Twenties" inmitten des mondänen Großstadtlebens erwarten durfte. Es gibt aber auch einige Sehens- und Hörenswürdigkeiten.

Etwa die doch sehr offenherzige Berliner Göre Fräulein Kost (Julia Alsheimer), die keine Kostverächterin ist und die Besatzungen ganzer Schlachtschiffe zu sich aufs Zimmer einlädt, mit fünf Mark sind sie dabei. Schließlich muss in den 20er Jahren eine junge Frau sehen, dass sie nicht untergeht.

Gleiches gilt für die Vermieterin Fräulein Schneider (Melanie Day), die zeitweilig Ohnsorgtheater-Charme verbreitet. Von älteren Herren wie Herrn Ludwig (Martin Rosenberg), die ständig in "Mein Kampf" lesen und auch sonst wenig sympathisch sind, kann man halt nicht leben. Die zentrale Liebesgeschichte zwischen dem Noch-Nicht-Schriftsteller Clifford Bradshaw (Johannes Leichtmann) und der Nicht-Mehr-Tänzerin Sally Bowles (Stefanie Rüdell) nimmt kein gutes Ende.

Die Live-Musik ist das unumstrittene Herzstück des "Cabaret". Nur einmal kommt die Musik vom Band, da muss der Mann am Klavier kurz in den Matrosenanzug schlüpfen und mit seinem Kollegen Kurt Wunder hinter den Kulissen das Fräulein Kost betasten. Nur das Wetter spielt beim Fränkischen Theatersommer als Chefdramaturg mit. Gerade als es auf den Straßen Berlins knüppeldick kommt, als die Sturmabteilungen auch den Conférencier des "Cabaret" (David Caravaggio) verprügeln, weil er gegen die Nazis ist und obendrein noch nicht einmal nach ihrem Geschmack gesungen hat, kündigt sich über den Köpfen des Publikums das Unwetter an. Es kommt leider zwei Stunden zu spät.

UDO GÜLDNER