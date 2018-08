Caritas Forchheim will durch Fusion stärker werden

FORCHHEIM - Aus zwei mach eins: Die Caritas-Verbände Bamberg-Stadt und Forchheim verschmelzen. Die Ziele: Kräfte bündeln, in der Verwaltung Synergie-Effekte nutzen, um so mehr Kraft fürs soziale und christliche Engagement zu bekommen.

"Näher am Menschen" will die Caritas gerade durch die Verschmelzung der Verbände Forchheim und Bamberg sein: Blick in die Forchheimer Fachstelle für Pflegende Angehörige mit Expertin Elisabeth Schroeter (rechts). © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Peter Ehmann ist seiner Zeit voraus: Er lenkt schon seit fast sieben Jahren die bis dato noch getrennten Verbände Bamberg/Stadt und Forchheim als Geschäftsführer — und bringt nun die offizielle Verschmelzung zum „Caritasverband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim e.V.“ (so der offizielle Name) auf den Weg.

Warum die bisher getrennten Verbände der karitativen katholischen Organisation zusammengehen, das erläuterten deren (ehrenamtliche) Vorstände Georg Kröppelt (Bamberg) und Alfons Galster (Forchheim) zusammen mit Peter Ehmann. Das wichtigste Ziel: Die bisher angebotenen Dienstleistungen sollen erhalten, im Idealfall sogar ausgebaut werden — und die Verschmelzung kann dafür Kapazitäten freisetzen.

Nur ein neuer Server

Denn ein gemeinsamer Verband hat eben — zum Beispiel — nur eine Dienstbesprechung statt zwei, er braucht nur einen neuen Server für die Datenverarbeitung statt zwei, es gibt einen klaren Ansprechpartner statt zwei: Gerade im Verwaltungs- und Leitungsbereich erhoffen sich alle Beteiligten mehr Schlagkraft dadurch, dass die bisher getrennten Verbände zusammengehen.

Wichtigste Frage bei jeder Fusion: Sind dadurch Arbeitsplätze in Gefahr? Keinesfalls, beteuern die Beteiligten. Die Mitarbeitervertretungen (bisher zwei, auch daraus wird künftig eine gemeinsame) wissen ebenso wie alle Beschäftigten seit längerem Bescheid über die Verschmelzung. Und begrüßen den Schritt, berichten die Vorstände. „Sie haben mit dem neuen Verband dann einen neuen Arbeitgeber, sonst aber bleibt alles wie bisher“, sagt Georg Kröppelt. Insgesamt sind momentan rund 250 Hauptamtliche bei den beiden Caritas-Verbänden beschäftigt — knapp 100 in Bamberg, etwa 150 in Forchheim. Sie betreuen insgesamt rund 17.000 Menschen, also etwa ein Zehntel der Bevölkerung, und können durch die Verschmelzung flexibler eingesetzt werden — je nach Bedarf.

Handschlag für die Verschmelzung: Georg Kröppelt, Vorsitzender der Caritas Bamberg, sein Forchheimer Kollege Alfons Galster und Peter Ehmann, Geschäftsführer des bald vereinten Caritasverbands (von links). © Alexander Jungkunz



Möglich werde dann zum Beispiel ein besserer Ausgleich, was die Besetzung der fünf Sozialstationen der Caritas (drei im Kreis Forchheim, zwei in der Stadt Bamberg) angeht. Und auch für den Fachkräftemangel gerade im karitativen Pflege- und Betreuungsbereich sieht man sich als dann größerer Arbeitgeber mit einem Etat von zehn Millionen Euro besser gerüstet.

Die bekannten Anlaufstellen bleiben: Sitz des vereinten Verbands wird in Forchheim an der Birkenfelderstraße sein, die Anlaufstelle in Bamberg-Geyerswörth existiert als Regionalbüro weiter. Die Mitgliederversammlungen der getrennten Verbände haben die Verschmelzung bereits beschlossen.

Sobald das Verfahren juristisch über die Bühne gegangen ist, gibt es eine Mitgliederversammlung der dann fusionierten Caritas. Sie wählt dann den neuen Vorstand. Sowohl Georg Kröppelt als auch Alfons Galster treten wieder an, obwohl sie „beide in dem Alter wären, wo man aufhören kann“, sagen sie. Doch sie wären bereit, Verantwortung fürs Gelingen der Verschmelzung zu übernehmen. „Gesetzt“ als dritter Vorstand ist Geschäftsführer Peter Ehmann.

Neu: ein Aufsichtsrat

Ein neues Gremium muss dann ebenfalls neu besetzt werden: Der verschmolzene Verband erhält einen Aufsichtsrat. Das sehen die Empfehlungen der Katholischen Bischofskonferenz vor. Vier Aufsichtsräte sollen aus dem dann ehemaligen Bamberger Verband, vier aus Forchheim kommen. Angepeilt wird mit dem Gremium mehr Transparenz und Kontrolle.

Die vereinte Caritas will einige neue Projekte angehen: In Kirchehrenbach laufen Verhandlungen über eine Seniorentagesstätte — parallel zum Kürzel „Kita“ für Kindertagesstätte als „Senta“ bezeichnet, soll dort eine niederschwellige Tagesbetreuung angeboten werden. Nach dem Bamberger Vorbild ist zudem ein Quartiersmanagement in Ebermannstadt geplant — gemäß dem Ziel der Caritas, „näher an den Menschen“ zu sein.

