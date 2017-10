Carl-Zeitler-Kiga: Kinder und Personal können aufatmen

FORCHHEIM - Erleichterung im Forchheimer Carl-Zeitler-Kindergarten: Laut einer Pressemitteilung der Stadt wirken sich das neue Lüftungskonzept und die "Luftwäscher" spür- beziehungsweise messbar positiv auf die Raumluft aus. Die Quelle der hohen Formaldehyd-Werte ist allerdings noch immer nicht gefunden.

Einer der sogenannten Luftwäscher im Carl-Zeitler-Kindergarten. Drei solcher Geräte hat die Stadt für die Räume angeschafft. Foto: Stadt Forchheim



Der Erfolg, den die neuen Frischluft-Maßnahmen gebracht haben, lasse sich laut Bauamt anhand der „fast gedrittelten Messwerte ablesen, die die vorsorglichen Richtwerte für Raumluft deutlich unterschreiten“. Nach der Ursache für die Formaldehydbelastung in der Raumluft des städtischen Kindergartens werde weiter mit Hochdruck gesucht.

Die dritte Messreihe der Firma GeoCon ergab unlängst in allen Gruppenräumen, im Turnraum, im Flur, in den Nebenräumen und in den Toiletten Werte, die eine gesundheitliche Beeinträchtigung von Kindern und Erwachsenen ausschließen – nämlich zwischen 31 und 78 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der vom Umweltbundesamt empfohlene Vorsorgewert „zur Vermeidung unzumutbarer Belastungen“ liegt bei 100 Mikrogramm pro Kubikmeter. Eltern und Personal des Carl-Zeitler-Kindergartens wurden bereits über den Erfolg informiert.

Stündlich wird gelüftet

Wie berichtet, hatten Kiga-Mitarbeiter bereits seit einer Schimmelsanierung des Gebäudes im Jahre 2012 häufiger als üblich über Atemwegserkrankungen und Schleimhaut-Reizungen geklagt. Da man zu dieser Zeit allerdings keinen Zusammenhang zwischen den Beschwerden und der Raumluft im Kindergarten sah, wurden die Behörden einstweilen nicht informiert.

Das geschah erst im Sommer diesen Jahres, Ende Juli ließ die Stadt Raumluftproben aus der Kiga entnehmen – und die gaben weiteren Anlass zur Sorge: Messungen der Eggolsheimer Firma GeoCon ergaben FormaldehydWerte, die den empfohlenen Vorsorgewert deutlich überschritten. Die meist gasförmige, organische Verbindung Formaldeyhd ist oft in Desinfektionsmitteln, Kosmetika sowie Baustoffen und Klebemitteln enthalten. Dauerhaft eingeatmet kann es schwere Atemwegs- und Organschäden verursachen.

Das Kindergartenpersonal jedenfalls wurde nach Entdeckung der hohen Werte vom Gutachter und GeoCon-Geschäftsführer Stefan Voigt in ein spezielles Lüftungsmanagement (stündliche Lüftung) eingewiesen, um die Formaldehyd-Konzentrationen auf einen unbedenklichen Wert zu minimieren. Zusätzlich sind auf Wunsch der betroffenen Eltern bei einem von der Stadt einberufenen Sonder-Elternabend drei sogenannte „Luftwäscher“ angeschafft worden. Seit Anfang Oktober sind sie in den Gruppenräumen und im Turnraum des Kindergartens in Betrieb. Die Geräte saugen Schwebeteilchen und Geruchsmoleküle an und „reinigen“ die Luft so mittels Wasser, statt mit Filtermatten.

Gutachter Voigt untersucht zurzeit Materialproben, die Ende September aus Wänden, Zwischenwänden und der Dämmung im Kindergarten-Gebäude entnommen wurden, um der nach wie vor unentdeckten Formaldehyd-Quelle auf die Spur zu kommen.

OB ist erleichtert

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) wiederum zeigt sich zunächst einmal erleichtert, dass die Belüftungs-Maßnahmen greifen: „Ich hoffe, dass Kinder, Eltern und Angestellte unseres Kindergartens nun schon ein wenig aufatmen können“, so der Rathaus-Chef. Der Carl-Zeitler-Kindergarten in der Bügstraße beherbergt derzeit 48 Kinder.

