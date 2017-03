Carolin Reiber streichelte die Seele der Bäuerinnen

FORCHHEIM - Die wieder gewählte Kreisbäuerin Rosi Kraus hat den Landfrauentag des Kreisverbandes des Bayerischen Bauernverbandes mit der bekannten Fernsehmoderatorin Carolin Reiber als Stargast eröffnet. Landrat Hermann Ulm musste in der Jahnhalle Hemden bügeln.

Christine Werner (li.) und Rosi Kraus (re.) überreichten Carolin Reiber süße Geschenke. © Foto: Franz Galster



Die Jahn-Kulturhalle hatte Mühe, alle Besucher aufzunehmen. Unter den rund 40 Ehrengästen begrüßte Kraus Landrat Hermann Ulm, den Hausherrn und "Bauernbürgermeister" von Forchheim, Franz Streit, wie sie ihn wegen seines Interesses für die Bauern nannte, zahlreiche Verbände und weitere Organisationen.

Viel Applaus erhielt die prominente Hauptrednerin des Nachmittags, Carolin Reiber. Unter den Bürgermeistern nannte die Kreisbäuerin besonders Stefan Förtsch aus Egloffstein. Seine Gemeinde durfte sich dieses Jahr präsentieren. Ehrensache, dass sich auch die Forchheimer Bierkönigin Carina II., die Kirschenkönigin Sandra I. und die Meerrettichkönigin Christine I. ein Stelldichein gaben.

Kraus dankte allen, die bereit waren, sich als Ortsbäuerinnen und im Kreis wieder zur Verfügung zu stellen. Das Motto "Landfrauen tragen Verantwortung" zog sich wie ein roter Faden durch das Programm. Nur zwei Prozent mache der Berufsstand der Bauern noch aus und verdiene eine besondere Wertschätzung. Sie freute sich über die Mitwirkung des Landfrauenchores des Kreises. Der sei einmalig in dieser Form in Oberfranken und kenne keine Nachwuchssorgen. Dies freilich ist nicht zuletzt und ganz besonders der Dirigentin Irmgard Reck zu verdanken. Ihre Sachkenntnis, Variabilität des Repertoires und ein tragender Teamgeist bescheren eine lebendige, viel bewunderte Sängergemeinschaft.

Bäuerinnen belustigt

Traditionell müssen einige Ehrengäste auf die Bühne, um ihr Können und Geschick zu beweisen. Dieses Mal Landrat Hermann Ulm, Bürgermeister Franz Streit, BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif und Dekan Günther Werner. Das Hemdenbügeln ging ihnen, belustigt beobachtet von vielen hundert Augenpaaren, nicht so recht von der Hand.

Was fällt Ihnen zu den Landfrauen ein? Das war eine der Fragen, die sie zu beantworten hatten. Hermann Ulm verwies darauf, dass es wohl keinen weiteren Landkreis in Bayern gebe, wo die oberste Landfrau dem Landrat so nahe ist: Rosi Kraus ist seine Stellvertreterin. Dekan Werner erinnerte an die biblische Geschichte mit Martha und Maria, die Aktive und die Besonnene. Beides müsse auch die Landfrau vereinbaren. Franz Streit dankte für seine Adelung als Bauernpräsident und versprach, dass auch nächstes Jahr ein Platz für die Landfrauen in Forchheim sein werde. Die jetzige Halle ist vom Abriss bedroht. Hermann Greif rief dazu auf, bei den Sozialwahlen sein Kreuz beim BBV zu machen. Alle Befragten waren sich einig, dass die Bürokratie für die Bauern ein großes Problem darstelle, das es zu beseitigen gilt.

Als "Ur-Münchnerin mit Dirndl und rollendem R" begrüßte Rosi Kraus die Hauptreferentin Carolin Reiber (Bayerisches Fernsehen). Jeder Ort wird erst schön durch seine Bewohner, begann Reiber. Sie sei beeindruckt vom Wissen und Engagement der Landfrauen, sprach von der Sehnsucht nach der heilen Welt. Dabei kenne sie vom Hof ihrer Großeltern auch die Wirklichkeit.

Sie geißelte die Dokusoap "Bauer sucht Frau" auf dem Sender RTL als unsäglich. Dies in einem Gebiet, wo die Landwirte bestens ausgebildet, Frauen als Meisterinnen und Managerinnen unterwegs seien. Eine Landfrau müsse alles sein: Bäuerin, Gattin, Mutter, Finanzgenie, Gärtnerin, Konditorin oder auch Friseuse, schlichtweg Allrounder. Reiber verstand es geschickt, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Sie lauschten in großer Stille.

Süße Geschenke

Rosi Kraus und ihre Stellvertreterin Christine Werner übergaben ihr am Ende süße lokale Produkte, die zur Leibspeise von Carolin Reiber passen: Kaiserschmarrn. Dann kam der große Auftritt der Egloffsteiner. Bürgermeister Förtsch erklärte kurz eine lange Geschichte des Ortes. 2800 Hektar Fläche, 2100 Bürger, 16 Ortsteile, sechs Feuerwehren umfasst die Gemeinde. Die Zahl der Landwirte schrumpfte innerhalb von 17 Jahren von 160 auf 80, davon bewirtschaften nur zwei Betriebe mehr als 50 Hektar.

Trotzdem eine vielseitige, lebendige Marktgemeinde, wie die Moderation von Siegrid Hopfengärtner zeigte. In Sketchen, hinterlegt mit Bildern, ließen die Dorfbäuerinnen das Dorfleben vorbeiziehen, erwähnten in ihrer oft witzigen Unterhaltung beiläufig die vielen attraktiven Einrichtungen vom Wildpark mit mehr als 120 000 Besuchern im Jahr bis zum beheizten Freibad.

Sie verrieten als Ratschweiber, dass bekannte Persönlichkeiten wie Elke Sommer sich ein Stelldichein hier gaben, Egloffstein durch die Liebe die Heimat des weltbekannten Clowns Oleg Popov wurde. Dieser schenkte dem Ort auch ein bewegendes Heimatlied. Dazu setzten die Burgspatzen, angeleitet von Christl Meier, auf der Bühne mit altfränkischem Liedgut bunte Akzente, ebenso wie die lebhaften kleinen Popcorn, eine junge Sängerschar aus der Kindertagesstätte Elmar und der Volksschule.

Christine Werner hatte vielen zu danken. Die Spende, für die der Hut durch die Reihen ging, kommt dem Montagstelefon zugute. Für Menschen, die Hilfe suchen. Der Friede war ein Thema des Landfrauenchors, zu dem Rosi Kraus das Solo unter "Gott Vater höre unsere Stimme" sprach.

FRANZ GALSTER