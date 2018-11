Champions der Realschulen für ihre Leistungen geehrt

Schülerinnen und Schüler aus Ebermannstadt und Forchheim unter den Ausgezeichneten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT - Bei der Auszeichnung der Realschulchampions 2018 durften aufgrund ihrer sehr guten Schulleistungen auch Sophie Krämer und Antonia Schläger von der Realschule (RS) Ebermannstadt das zweite Siegertreppchen besteigen. Beide wiesen in allen Vorrückungsfächern im Jahreszeugnis 2017/18 die Note 1 auf.

Die Realschulchampions, von links: Schulleiter Jürgen Kretschmann (Forchheim), Franziska Kist, Antonia Schläger, Sophie Krämer, Nele Eichenmüller, Laura Irmer, stellvertretende Landrätin Rosi Kraus, Konrektorin Kerstin Eichhorn (Ebermannstadt) und Schulleiter Harald Pitter (Ebermannstadt). Foto: Privat



"Stand up for the champions" mit diesem Song von "Right said Fred" sind die diesjährigen oberfränkischen Realschulchampions von Johannes Koller, Ministerialbeauftragter für die Realschule in Oberfranken begrüßt worden.

Geehrt wurden Schülerinnen und Schülern für Leistungen und Engagement in den Kategorien Schulleistung, kulturell-musisch, Sport, Soziales Engagement und MINT. Ministerialdirigentin Elfriede Ohrnberger brachte die Grüße und Glückwünsche des Kultusministeriums mit nach Bayreuth.

Der erste Platz in der Kategorie Schulleistung ging an insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler aus ganz Oberfranken, die einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 erreichten. Hierbei vertraten Nele Eichenmüller (RS Ebermannstadt) und Franziska Kist (RS Forchheim) die Schulen des Landkreises Forchheim.

Der erste Platz aufgrund seiner herausragenden musikalischen Leistungen ging an Johannes Kaul von der RS Ebermannstadt. Er spielt unter anderem Schlagzeug und Marimbaphon in den Jugendblasorchestern Kirchehrenbach und Oberfranken; seit März 2018 ist er nach bestandener Aufnahmeprüfung Mitglied im Nordbayerischen Jugendblasorchester.

Durch außerordentliche sportliche Leistungen taten sich die Fußballer Laura Irmer und Nikolas Hofmann von der Realschule Ebermannstadt hervor. Die beiden äußerst talentierten Sportler teilten sich zusammen mit einem ebenfalls sehr erfolgreichen Fußballer aus Neustadt bei Coburg den 1. Platz.

Gewürdigt wurde damit der enorme Aufwand, den die Jugendlichen auf sich nahmen, um neben ihrem Realschulabschluss auch noch erfolgreich Fußball in der U17-Bundesliga zu spielen. Laura ist neben ihrer Ausbildung beim 1. FC Nürnberg erfolgreich und Nikolas wechselte im Sommer 2018 von Greuther Fürth zum VfL Wolfsburg und besucht dort das Gymnasium.