Chefredakteure suchen in Forchheim den Dialog

NN-Journalisten stehen für Gespräche mit den Lesern bereit - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - (Un)Zufrieden mit der Zeitung? Haben Sie ein Thema, das Ihnen auf den Nägeln brennt? Am Mittwochabend ist Gelegenheit, Ihr Anliegen loszuwerden — beim Austausch mit der NN-Chefredaktion.

Gruppenbild vor der Geschäftsstelle der „Nordbayerischen Nachrichten“: Hans Peter Reitzner, Alexander Jungkunz, Michael Husarek und Armin Jelenik (von links) arbeiten in dieser Woche in Forchheim. © Ralf Rödel



In dieser Woche arbeiten Hans Peter Reitzner (Leiter der Außenredaktionen), Armin Jelenik (stellvertretender Chefredakteur) sowie die beiden Chefredakteure Michael Husarek und Alexander Jungkunz nicht in Nürnberg, sondern in Forchheim. Einen solchen "Arbeitsausflug" haben sie 2017 zum ersten Mal unternommen: Da ging es zum Altmühlboten nach Gunzenhausen. "Das war ein lohnender Perspektivwechsel", bilanzierten die Redakteure damals.

In Forchheim schreiben und redigieren die vier Kollegen den Lokalteil der Nordbayerischen Nachrichten. Lediglich Redaktionsleiterin Beke Maisch und Kevin Gudd, zuständig für den Lokalsport, sind als ortskundige Unterstützung mit dabei in den Räumen in der Hornschuchallee — die anderen Kolleginnen und Kollegen haben Urlaub. Und der stellvertretende Redaktionsleiter Ulrich Graser tauscht in dieser Woche ebenfalls den Schreibtisch: Er arbeitet in Nürnberg im Politik-Ressort.

Am Mittwochabend, 1. August, ab 18.30 Uhr können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Chefredaktion treffen: Armin Jelenik, Alexander Jungkunz, Hans Peter Reitzner und Beke Maisch sind zu Gast in der Brauerei-Gaststätte Hebendanz (Sattlertorstraße 16) in Forchheim. Und würden sich freuen, wenn Sie Zeit haben, zur lockeren Gesprächsrunde dazuzustoßen!

aj