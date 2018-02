Christbaumaktion hilft Fabio aus Heroldsbach

Familie will gespendetes Geld auch für Rollstuhl verwenden - vor 10 Stunden

HEROLDSBACH - Ein Großteil vom Erlös der Christbaumaktion in Heroldsbach fließt einem guten Zweck zu.

Ein Großteil vom Erlös der Christbaumaktion in Heroldsbach fließt einem guten Zweck zu. 2700 Euro durften Fabio und seine Familie aus Heroldsbach entgegennehmen. © Ramona Frank



2700 Euro durften Fabio und seine Familie aus Heroldsbach entgegennehmen. Der kleine Bub, der 2014 als Extremfrühchen geboren wurde, hat mit einem schwachen Immunsystem und anderen Problemen zu kämpfen. Die Familie braucht für ihn einen Rollstuhl und ein behindertengerechtes Haus.

Die Feuerwehr brachte bei der Übergabe ihre Freude zum Ausdruck, dass man etwas Gutes für die Dorfgemeinschaft tun konnte. Der Dank für die großzügigen Spenden geht auch heuer wieder an die Fahrer der Traktoren, an die Waldbesitzervereinigung Kreuzberg für die Bereitstellung des Häckslers, an Markus Nagengast für das Häckseln und die anschließende Entsorgung sowie natürlich an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer.