Christbaumdiebe machen Ebermannstadt unsicher

Fünf Nordmanntannen von Verkaufsgelände gestohlen - Zeugen gesucht - vor 2 Stunden

EBERMANNSTADT - An den Spitzen gepackt und über den Absperrzaun gezogen: So haben Diebe insgesamt fünf Nordmanntannen vom Gelände eines Weihnachtsbaum-Verkaufs in der Ebermannstädter Innenstadt gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die in Transportnetze verpackten Christbäume in der Nacht auf Freitag gestohlen. Auch das meterhohe Werbebanner, das am Absperrzaun hing, war vor den Dieben nicht sicher. Dem Christbaumverkäufer entstand ein Schaden von insgesamt 185 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen.

evo