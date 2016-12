Christmette mit Lichterglanz und Weihrauch

Die Gläubigen in Kleingesee feierten mit feierlichem Gloria - vor 1 Stunde

KLEINGESEE - Franziskanerpater Igor feierte mit zahlreichen Gläubigen die Christnacht. Der Männergesangverein umrahmte den Gottesdienst musikalisch.

Sehr viele Gläubige aus nah und fern kamen zur Christmette nach Kleingesee. © Foto: privat



Sehr viele Gläubige aus nah und fern kamen zur Christmette nach Kleingesee. Foto: Foto: privat



Sehr viele Gläubige kamen zur Christmette nach Kleingesee. Die Christmette wurde von Franziskanerpater Igor zelebriert, der zusammen mit acht Ministrantinnen in die weihrauchdurchflutete Filialkirche einzog. Zum feierlichen Gloria erstrahlten die Christbäume und die Krippen in der Herz-Jesu-Kirche und das Christuskind wurde in die Krippe gelegt. Musikalisch wurde die Christmette vom Männergesangverein „Harmonie“ Kleingesee und vom Hauptorganisten Tobias Dörres umrahmt.