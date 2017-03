Chrystal Meth und Haschich im Gepäck

Anklage: Forchheimer erneut mit Drogen erwischt - vor 59 Minuten

FORCHHEIM - Mehrere Drogendelikte hat sich ein 55-jähriger Mann aus Forchheim zuschulden kommen lassen. Wegen Besitz, Konsum und Weiterverkauf von Crystal Meth und Haschisch, musste sich Michael O. (Namen der Betroffenen geändert) vor dem Amtsgericht verantworten.

Einem 55-jährigen Forchheimer werden mehrere Drogendelikte vorgeworfen. © NN



Einem 55-jährigen Forchheimer werden mehrere Drogendelikte vorgeworfen. Foto: NN



Der Angeklagte hatte von Oktober bis Dezember 2015 mindestens dreimal jeweils mindestens 30 Gramm Methamphetamin (Crystal Meth) von Hermann G. gekauft. Er konsumierte die Droge teils selbst, teils verkaufte er sie. Im Januar oder Februar 2016 kaufte er ebenfalls von Hermann G. eine 93,9 Gramm schwere Haschisch-Platte, die er seinem Dealer aber aufgrund schlechter Qualität wieder zurückgab.

Am 18. August 2016 wurden in O.’s Wohnung 0,12 Gramm eines Tabak-Marihuana-Gemischs und 0,2 Gramm Crystal Meth sichergestellt. Hermann G. wurde als Zeuge befragt, doch auch gegen ihn läuft ein Verfahren und er verweigerte deshalb die Aussage. So konnten die Vorwürfe nicht nachgewiesen werden und wurden von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen. Der 55-Jährige wurde nur wegen der in seiner Wohnung sichergestellten Drogen angeklagt. Michael O. ist seit Jahren arbeitslos und bezieht Arbeitslosengeld. Seine Schulden schätzt er auf 20 000 Euro. Außerdem hat er sechs Kinder im Alter von sechs bis 25 Jahren, wobei nur das Jüngste bei ihm lebt. Die Drogendelikte waren nicht seine erste Straftat. Insgesamt zwölf Vorstrafen hat er auf dem Kerbholz. Die letzte bekam er 2012 wegen eines Passvergehens. Der letzte Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz liegt allerdings zwölf Jahre zurück.

Staatsanwältin Isabel Brzezicha sah das als positive Sozialprognose: Der Angeklagte habe sich in den letzten Jahren gebessert. Sie plädierte auf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, dazu 100 Arbeitsstunden. Verteidiger Thomas Drehsen meinte, es habe sich bei dem Tabak-Haschisch-Gemisch um eine so geringe Menge gehandelt, dass es "nicht einmal eine Konsumeinheit" darstelle. Er erachtete 70 Tagessätze zu 15 Euro für angemessen.

Amtsrichterin Silke Schneider verkündete das Urteil: Da sich Michael O. tendenziell gebessert habe und es sich nur um geringe Mengen "Stoff" handelte, erhielt er eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 15 Euro, also 1350 Euro. Außerdem muss er die Prozesskosten tragen.

LAURA ASSENBAUM