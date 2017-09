Claudia Roth erklärt in Forchheim Grüne Politik

Die bayerische Spitzenkandidatin der Grünen zu Gast am Rathausplatz - vor 35 Minuten

FORCHHEIM - Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Forchheim bekräftigte Claudia Roth, Grüne Bundestagsabgeordnete und Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages, das Ende des Verbrennungsmotors ab 2030.

Rund 100 Sitzplätze hatten die Forchheimer Grünen für den Auftritt von Claudia Roth vorgehalten. Im Verlauf des Abend wurden die Plätze dann knapp. Hier hält Roth eine grüne Tomate in der Hand, die sie geschenkt bekommen hat. © Foto: Lindner



Rund 100 Sitzplätze hatten die Forchheimer Grünen für den Auftritt von Claudia Roth vorgehalten. Im Verlauf des Abend wurden die Plätze dann knapp. Hier hält Roth eine grüne Tomate in der Hand, die sie geschenkt bekommen hat. Foto: Foto: Lindner



Roth befürchtet, dass in zehn Jahren die weltweit begehrten deutschen Autos zu Ladenhütern geworden sind, weil Hersteller in anderen Ländern die Marktführung übernommen hätten. Sie blickt nach China. Zum einen habe die dortige Regierung den Fahrzeugherstellern eine Quote für Elektromobile verordnet, zum anderen arbeiteten sie an modernsten Technologien und würden damit bald auf den europäischen Markt drängen.

Bevor Bürger Fragen an die bayerische Spitzenkandidatin richteten, forderte Roth die Bürger zur Wahl auf. "Bitte, bitte gehen Sie wählen. Und wählen Sie eine demokratische Partei." Lisa Badum, Grüne Forchheimer Direktkandidatin, stimmte dem zu. "Deutschland ist weltoffen, aber derzeit auch leicht entflammbar."

Anstelle von Steuersenkungen will, so Roth, ihre Partei die gleiche Summe in den Bildungsbereich investieren. Denn das sei der Grundstock der deutschen Zukunftsfähigkeit. Temperamentvoll setzte sich Roth auch mit Detailfragen zur Energiegewinnung, Elektromobilität und Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft auseinander.

Die etwa 100 Plätze um die Sitzrunde mitten auf dem Rathausplatz wurden im Laufe der Veranstaltung knapp.

PAULINE LINDNER