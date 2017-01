Corinna lässt die Streu- und Winterdienste schuften

Sibirientief bringt Schnee — Bauhof-Mitarbeiter arbeiten im Schichtdienst — In Oesdorf Beschwerde über Räumdienst - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Forchheim schlittert in die erste Woche des neuen Jahres. Sibirientief Corinna brachte Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Eine erste Schnee-Bilanz dieses noch sehr jungen Winters des Jahres 2017.

So geht‘s ganz schnell: Die Forchheimer Hauptstraße wurde gestern kurzerhand mit einem großen Schneepflug frei geräumt. Foto: Foto: Birgit Herrnleben



Ein Sprecher der Forchheimer Polizei stellt den Autofahrern ein gutes Zeugnis aus: Zwar habe es „einige wenige wetterbedingte Unfälle gegeben“, doch bei schönem, trockenen Wetter, da krache es deutlich häufiger auf den Straßen. Vermutlich hätten viele Autofahrer den Wagen in der Garage gelassen und diejenigen, die doch auf vier Rädern unterwegs waren, die seien vorsichtig gefahren, so die Polizei.

Wenn Frau Holle im Dienst ist, dann sind es auch die Männer vom Forchheimer Bauhof. Um kurz nach 7 Uhr in der Früh, als die starken Schneefälle einsetzten und die Straßen glatt und schmierig zu werden drohten, sind die Männer in orange mit dem kompletten Fuhrpark ausgerückt, wie Gerhard Honeck vom Bauhof der Stadt Forchheim im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten erzählt.

Im Zwei-Schichtdienst sind die Schnee-Männer unterwegs, mit fünf großen Lkw und drei Kleintraktoren vom Gartenamt. Mit Schmalspurfahrzeugen werden die Gehwege geräumt und auch Handarbeit ist gefragt: In der Innenstadt und auch in Reuth und in Kersbach sind sogenannte „Handstreuer“ zu Fuß unterwegs. Einen Schneeschieber, einen Besen und Splitt haben die Männer im Gepäck, um die Gehsteige zu streuen und dafür Sorge zu tragen, dass für die Fußgänger nicht alles zu glatt läuft.

Allzu glatt gelaufen ist der heutige Montag hingegen für einen Mitarbeiter der Müllabfuhr, der im Oesdorfer Förstergarten ausgerutscht ist und sich dabei verletzt hat. „Dies ist darauf zurückzuführen, dass nicht — aber auch gar nichts geräumt und gestreut ist. Und das um 13.15 Uhr“, beschwert sich Gemeinderat Peter Münch stante pede schriftlich beim Heroldsbacher Bürgermeister Edgar Büttner. Ein Müllfahrzeug, so Münch weiter, habe sogar Schneeketten aufziehen müssen. „Unglückliche Umstände kamen da zusammen“, so der Erklärungsversuch von Rudolf Weikert, stellvertretender Leiter des Heroldsbacher Bauamts.

Prioritätenliste

„Seit 8.30 Uhr“, so Weikert, seien seine drei Kollegen im Schnee unterwegs. Ein großes Räumfahrzeug für die Straßen und ein kleines Fahrzeug für die Gehsteige gehören zum Fuhrpark. Doch sei Heroldsbach natürlich eine große Flächengemeinde. Nicht nur Heroldsbach, sondern auch Thurn, Poppendorf und Oesdorf müssten vom Schnee befreit werden. Und natürlich, so Weikert weiter, gebe es eine Prioritätenliste. Will heißen: Zuerst müssen die hügeligen Straßen geräumt werden, die Straßen, die vom öffentlichen Personennahverkehr bedient werden und das Areal vor dem Kindergarten. Die Gefahrenstelle in Oesdorf sei ein „neuralgischer Punkt“, so Weikert, doch mit nur drei Personen könne man nicht überall gleichzeitig sein.

