Couragierter HC prallt am Spitzenreiter ab

FORCHHEIM - Die erwartete Niederlage mussten die Handballer des HC Forchheim gegen den Landesliga-Tabellenführer SG Regensburg hinnehmen. Im Gegensatz zu den letzten Spielen gingen Spieler und Trainer aber nach der Partie hoch erhobenen Hauptes in die Kabine.

Couragiert, aber letztlich erfolglos lief der HC Forchheim (in weiß) gegen Spitzenreiter Regensburg (schwarze Trikots) an. © Zink/WoZi



Die Zahl der personellen Ausfälle vor dem Spiel war beachtlich. Aus den verschiedensten Gründen musste Matthias Gieck in seinem ersten Spiel als alleine verantwortlicher Trainer neben den Langzeitverletzten wie Jakob Sekolec und Hendrik Epp auf mehrere etablierte Kräfte verzichten. So fehlten Tobias Radina, Matthias Ochs und Felix Engel. Dafür stand erstmals seit über einem halben Jahr wieder ein Spieler auf dem Feld, der maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte: Tobias Hallmann bekam am Mittwoch einen Anruf von Matthias Gieck, war am Donnerstag im Training und stand am Samstag schon auf dem Feld. Das tat der Mannschaft gut, auch wenn sie dennoch gegen Regensburg chancenlos war.

Die Nervosität und auch der Respekt waren am Anfang bis auf die Tribüne spürbar, daran konnte auch die Routine Hallmanns nichts ändern. Drei Fehlpässe in den ersten zweieinhalb Minuten und der Gast führte 3:0. Dies hatte zur Folge, dass sich die spielerisch sehr starken Oberpfälzer sehr sicher fühlten und zu zaubern begannen. Hier ein Kempa, dort ein blindes Anspiel, alles sehr schön anzusehen und auch gekonnt, doch der HC wollte sich nicht vorführen lassen und begann zu fighten. Fünf Tore lagen die Gastgeber zurück (3:8), fünf Minuten später war der Anschluss hergestellt (8:9). Der Spitzenreiter konzentrierte sich ab diesem Zeitpunkt wieder auf sein Können und stellte bis zur Pause (11:16) den alten Fünf-Tore-Abstand Abstand her. Jeder Fehler der Forchheimer wurde konsequent bestraft.

So war es nicht sehr überraschend, dass das Spiel nach Wiederanpfiff innerhalb von wenigen Minuten entschieden war. Drei Tore in Serie sorgten für einen Zwischenstand von 11:19. Der HC ließ die Köpfe nicht hängen, suchte weiter seine Chancen, was zur Folge hatte, dass die Zuschauer ein ansehnliches Handballspiel genießen durften mit schönen Treffern auf beiden Seiten. Die originellsten erzielten die Gastgeber, denen es dreimal gelang, den Ball vom eigenen Kreis ins leere Tor zu befördern, als die Regensburger nach einem Fehlpass ihren zusätzlichen Feldspieler nicht schnell genug gegen einen Torhüter austauschten.

HC Forchheim: Müller, Rein (1); Sitzmann, Neumann (2), Mückusch (1), Hallmann (2), Regelmann, Thiel (2), Klingert, Stöckl, Bauer (11), Kist, Opitz, Fürch (2).