CSU-Ehrung in Forchheim: Streit mit dabei

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Im Rahmen eines Ehrungsabends hat der CSU-Ortsverband Forchheim Mitglieder für deren Treue zur Partei ausgezeichnet. Unter den Geehrten war auch Forchheims 2. Bürgermeister Franz Streit, der 40 Jahre in der CSU ist.

Franz Mainusch, Ortsvorsitzender Thomas Werner, Reinhold Müller, Bundestagsabgeordneter Thomas Silberhorn und Franz Streit (v. li.) beim Ehrungsabend der Forchheimer CSU. © Foto: Alexander Hitschfel



Der 67-jährige Streit erinnerte im Rahmen des Ehrungsabends auch an die Anfänge seiner Parteimitgliedschaft. Vor vier Jahrzehnten war es Eduard Nöth, der Ortsverband als Vorsitzender führte und der Streit eine Parteimitgliedschaft anbot. Man brauche für die CSU Stimmenbringer und der Name Streit sei in Forchheim nicht unbekannt, erinnerte der Bürgermeister Streit heute an die damaligen Worte von Nöth. Bei seinen ersten Stadtratswahlen habe er den 28. Listenplatz von 30 bekommen. " Seine große Beliebt- und Bekanntheit habe aber dazu geführt, dass er auf Anhieb Platz Sieben belegte und in den Stadtrat eingezogen ist. Fortan gibt es keine Kommunalwahl, bei der Streit nicht kräftig mitgemischt hätte.

Um ein Haar hätte Franz Streit aber sein 40. Jubiläum im CSU Ortsverband gar nicht feiern können, denn bei den Kommunalwahlen 1990 hatte Streit, aus Sicht der Ortsverbandsführung offensichtlich einen schweren Fehler begangen. "Ich hatte mir damals erlaubt, mich gemeinsam mit anderen CSUlern offen für Franz Stumpf und gegen Eduard Nöth als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl auszusprechen", erzählt Streit, dem daraufhin mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht wurde. "Im Nachhinein betrachtet sieht man, dass ich auch damals richtiggelegen bin", meint Streit mit einem Augenzwinkern.

Bei den letzten Kommunalwahlen hatte es der beliebte Zeremonienmeister der Stadt Forchheim bei den Wahlergebnissen immer auf Platz Zwei geschafft. "Ich hatte immer die zweitmeisten Stimmen gleich nach dem Spitzenkandidaten", so Streit, der sich in seinem politischen Kurs über all die Jahre bestätigt sieht. "So unzufrieden sind die Leute mit meiner Politik offenbar nicht, sonst würde ich nicht immer so viele Stimmen bekommen", so Streit.

"Ohr am Volke"

Bundestagsabgeordneter Thomas Silberhorn (CSU) hielt an diesem Abend die Laudatio für Franz Streit und nannte ihn einen Kommunalpolitiker, der sein Ohr immer am Volke habe, ohne ihm aber nach dem Mund zu reden. Streit habe über all die Jahre das Gesicht der Forchheimer CSU mitgeprägt.

Gemeinsam mit Franz Streit wurden Franz Mainusch für 40-jährige Mitgliedschaft und Stadtwerke-Chef Reinhold Müller für ihre langjährige Treue zur Forchheimer CSU ausgezeichnet. CSU-Ortsvorsitzender Thomas Werner dankte den Parteimitgliedern für deren Treue und die Bereitschaft, wenn es mal auf übergeordneter Ebene nicht so rund in der CSU laufe, zur Partei zu stehen.

