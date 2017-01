Darauf fährt der Landkreis ab: Ski und Rodel gut!

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Der Landkreis Forchheim bibbert sich ins lange, erste Winter-Wochenende des neuen Jahres. Aber reicht der Schnee der vergangenen Tage schon, um Ski zu fahren? Wir haben nachgefragt.

Die Wintersportfreunde aus Draisendorf haben am Donnerstag ihre Pistenraupe aus dem Schuppen geholt und die Abfahrt für alle Brettlfans im Schneetreiben präpariert. © privat



Muggendorf

Der Skilift am „Schützenberg“ östlich von Muggendorf läuft. Übers Wochenende ist der Lift täglich für Skifahrer und Snowboarder ab 13.30 Uhr geöffnet.Schlittenfahren ist am Rand der Piste möglich. Wer eine Verschnaufpause von der Piste braucht, ist in der gemütlichen Skihütte richtig.

Draisendorf

Start in die Skisaison in Draisendorf ist ebenfalls am heutigen Freitag, 6. Januar. Ab 13 Uhr öffnen dort die Skifreunde Wüstenstein den Skilift „Schweinsleite“. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 525 bis 575 Metern. Auch die Rodler haben ihren Spaß: Schlittenfahren ist, auch außerhalb der Liftzeiten, möglich. Auch für den Einkehrschwung ist gesorgt: Die Skihütte am Lift serviert Wienerle, Kuchen, Heißgetränke und Glühwein und ist zu den gleichen Zeiten wie der Lift geöffnet.

Spies

Der Skilift mit Flutlicht in Spies, in der Gemeinde Betzenstein, läuft. Von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag 8. Januar, ist jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Für die kommende Woche gelten dann die regulären Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 15.30 bis etwa 19 Uhr, Freitag von 14.30 bis etwa 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis etwa 19 Uhr. Wann der Lift abends geschlossen wird, machen die Betreiber von der Besucheranzahl abhängig. Montags bleibt der Lift geschlossen. Die Öffnungszeiten können abhängig von der Witterung variieren. Vor dem Ausflug in den Schnee lohnt ein Blick ins Internet: Unter www.betzenstein.de/tourismus/wintersport.html steht alles Wichtige für den Spaß im Schnee. Bitte beachten: Vor Ort am Skilift in Spies gibt es weder Fließendwasser noch Toiletten.

Gößweinstein

Für die Loipen in und um Gößweinstein hat der Schnee noch nicht gereicht. Die Strecken konnten noch nicht gespurt werden. Sollte das Wetter allerdings so bleiben, kann dort bald Skilanglauf betrieben werden. Bis dahin ist es möglich, sich im Tourismusbüro/Haus des Gastes in Gößweinstein, Burgstraße 6, gegen eine Leihgebühr von zehn Euro, Schneeschuhe und Stöcke für eine Winterwanderung auszuleihen und die eisige Natur auf eigene Faust zu erkunden.

Pinzberg

Für die Wintersport- und Wanderfreunde aus Pinzberg war es die vergangenen Tage noch nicht kalt genug. Die Eisfläche für das Eisstockschießen konnte bislang noch nicht präpariert werden.

