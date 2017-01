Darauf fährt der Landkreis Forchheim ab: Ski und Rodel gut!

Die Lifte in der Fränkischen Schweiz laufen - Top-Bedingungen auch für Langläufer - vor 1 Stunde

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Der Winter hat auch im Landkreis Forchheim endlich Einzug gehalten, Wälder und Felder sind schneeweiß. Die Skilifte laufen, die Loipen sind gespurt, wie unsere Nachfrage zeigt.

Die Wintersportfreunde aus Draisendorf habe ihre Pistenraupe aus dem Schuppen geholt und die Abfahrt präpariert. © privat



Muggendorf

Der Skilift am „Schützenberg“ östlich von Muggendorf läuft. In den nächsten Tagen ist der Lift täglich für Skifahrer und Snowboarder ab 13 Uhr geöffnet.Schlittenfahren ist am Rand der Piste auch möglich. Wer eine Verschnaufpause von der Piste braucht, ist in der gemütlichen Skihütte richtig. Am Sportplatzgelände in Muggendorf kann man als Langläufer seine Kreise ziehen.

Draisendorf

Den Skilift „Schweinsleite“ in Draisendorf ist ab Donnerstag, 19. Januar, geöffnet - Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 525 bis 575 Metern. Auch die Rodler haben ihren Spaß: Schlittenfahren ist, auch außerhalb der Liftzeiten, möglich. Auch für den Einkehrschwung ist gesorgt: Die Skihütte am Lift serviert ab dem Wochenende Wienerle, Kuchen, Heißgetränke und Glühwein. Außerdem ist für Samstag, 21. Januar, ab 15 Uhr, eine Après-Ski-Party geplant.

Spies

Der Skilift mit Flutlicht in Spies (Gemeinde Betzenstein) bringt von Dienstag bis Donnerstag, 15.30 Uhr bis 19 Uhr, Wintersportler nach oben. Montags bleibt der Lift geschlossen. Die Öffnungszeiten können abhängig von der Witterung und der Zahl freiwilliger Helfer variieren. Vor dem Ausflug in den Schnee lohnt ein Blick ins Internet: Unter www.betzenstein.de/tourismus/wintersport.html steht alles Wichtige für den Spaß im Schnee. Bitte beachten: Vor Ort am Skilift in Spies gibt es weder fließendes Wasser noch Toiletten.

Gößweinstein

Für die Loipen in und um Gößweinstein reicht der Schnee inzwischen locker aus. Hier kann Skilanglauf betrieben werden. Im Tourismusbüro/Haus des Gastes in Gößweinstein, Burgstraße 6, kann man zudem gegen eine Leihgebühr von zehn Euro Schneeschuhe und Stöcke für eine Winterwanderung ausleihen und die eisige Natur auf eigene Faust erkunden.

Pinzberg

In Pinzberg war es die vergangenen Tage ebenfalls kalt genug für winterliches Sportvergnügen. Die Eisfläche für das Eisstockschießen ist seit einer Woche präpariert, am Sonntag, 22. Januar, ab 12 Uhr, steigt hier ein großes Eisstock-Turnier.

Pottenstein

Die Loipe auf dem Golfplatz Pottenstein-Weidenloh ist ab sofort geöffnet, sie ist etwa fünf Kilometer lang und kann bis auf zehn Kilometer verlängert werden. Einstiege und Parkmöglichkeiten direkt am Golfplatz Weidenloh. Ebenfalls geöffnet hat die rund 1500 Meter lange Naturrodelbahn zwischen Leienfels und Graisch. Park- und Einkehrmöglichkeit besteht am Leienfelser Gasthof „Zur Burgruine“.

eic/bhe