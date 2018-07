Das Annafest-T-Shirt ist „fei orch schö“

Ab nächsten Dienstag ist Kult-Kleidungsstück erhältlich — Karussell und Riesenrad - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es gehört zum Annafest wie das Riesenrad und die Maß Bier: Das Annafest-T-Shirt ist ab Dienstag, 10. Juli, erhältlich.

So sieht das Motiv aus: Ab nächsten Dienstag gibt es das Annafest-T-Shirt zu kaufen. © Ulrich Raab



„Das 26. Alladooch Annafest- T-Shirt ist eine Hommage an die vielen Schausteller, die seit Generationen dem Annafest treu geblieben sind“, sagt T-Shirt „Erfinder“ Ulli Raab. Das Motiv zeigt das Kindersportkarussell der Familie Ulrich, das dieses Jahr zum 70. Male auf dem Annafest zum Einsatz kommt. Denn „Kütschla fahrn“ ist bei den Einheimischen ein Begriff und kommt von der gelben Postkutsche, die bei den Kindern früher wie auch heute beliebt ist.

Außerdem zu sehen ist auch Michel’s Riesenrad von Georg Michel, dem Urgroßvater von Michael Drliczek. Es stand von 1947 bis 1971 auf dem Annafest, bis es 1972 von „Orion I“ und 1986 von „Orion II“ abgelöst wurde. Umrankt wird das Motiv von Hopfendolden und Getreideähren und dem Ausdruck fränkischen Wohlbefindens: „Fei orch schö!“.

Das Annafest T-Shirt kostet zwölf Euro und ist ab Dienstag, 10. Juli, in Forchheim erhältlich im „Forchheimer Mauerscheisser“, Hauptstraße 55, Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30, bei „Wein Dietz“, Hauptstraße 5 und Tourist-Info in der Kaiserpfalz. Für Kurzentschlossene gibt es das T-Shirt während des Annafestes am Rappen-, Eichhorn-, Stäffala- und Nürnberger-Tor-Keller und beim Tabakladen gegenüber Riesenrad.