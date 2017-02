Das bringen die Bierwochen in der Fränkischen Schweiz

1. März bis 23. April: Zum zweiten Mal schon beteiligen sich 15 Gasthäuser - vor 58 Minuten

EBERMANNSTADT - Vom 1. März bis zum 23. April genießen Besucher der Fränkischen Schweiz zum zweiten Mal mit Bier verfeinerte Gerichte, daneben stehen regionale Biersorten zur Verköstigung bereit.

Bier kann man nicht nur trinken - bei der zweiten Bierwoche in der Fränkischen Schweiz gibt's das Hopfengetränk in jeder erdenklichen Variation. © dapd



Bier kann man nicht nur trinken - bei der zweiten Bierwoche in der Fränkischen Schweiz gibt's das Hopfengetränk in jeder erdenklichen Variation. Foto: dapd



Nach dem Motto "Erleben, Schmecken, Wohlfühlen" steht im Frühjahr eine kulinarische Attraktion an – die zweiten Bierwochen der Fränkischen Schweiz verwöhnen Gästen den Gaumen. Von Aschermittwoch bis zum Tag des Bieres bieten 15 Gastronomiebetriebe der Region dann jeweils mindestens drei Gerichte an, in denen Bier verarbeitet wurde. Auch zwei regionale Biersorten zum Kennenlernen stehen auf der Getränkekarte.

Teilnehmende Gaststätten bieten dann mindestens drei Gerichte an, die mit Bier verfeinert wurden. So gibt es zum Beispiel Biersüppchen, Braumeistergulasch, Bratwürste in Weißbier, Mälzersteak, Bierleberla, Bierbrot-Käsebällchensaibling in Biersud, Bierburger, veganen Braten mit Steinbiersoße oder Hähnchen-Nudelpfanne in Pilz-Bierrahmsoße. Zum Nachtisch werden beispielsweise Schwarzbier-Tiramisu, Rauchbier-Waldbeerenragout, Bierkrapfen oder Apfelküchla im Bierteig gereicht.

Mindestens zwei lokale Biersorten begleiten die Speisen je nach Gusto. Da fällt die Auswahl schwer; immerhin pflegen in der Fränkischen Schweiz rund 70 familiengeführte Brauereibetriebe das traditionsreiche Brauhandwerk (meist seit mehreren Generationen) und stellen qualitativ hochwertige Biere her — mittlerweile insgesamt 350 Sorten. Ein Tipp: Einen Tag lang selbst Bierbrauen? Kein Problem, ein spezielles Brauseminar zeigt das Handwerk vor Ort, verwöhnt mit leckeren Gerichten und am Schluss darf noch das selbstgebraute Bier mit nach Hause genommen werden.

Alle Informationen zu Braukultur, Bierwochen, Brauseminar und teilnehmenden Gaststätten sowie den Flyer zur Aktion gibt es unter www.fraenkische-schweiz.com/bier.

bz